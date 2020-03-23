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Doktor, eczacı, kamu görevlilerine istisna

BALIKESİR HABERLERİ  | 23.03.2020 17:07 | Son Güncelleme

Korona virüs salgınına engel olmak üzere çıkarılan sokağa çıkma veya kısıtlama genelgesine ek genelge yayımlayarak, kamu görevinin niteliği, mevcut durumdaki aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğini sağlanması adına doktor, eczacı ve kamu görevlilerine istisna getirildi.Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için uygulamaya konulan "Sokağa Çıkma Kısıtlaması/ Yasağı Genelgesi"ne ek bir genelgeyi daha yayımladı.

Korona virüs salgınına engel olmak üzere çıkarılan sokağa çıkma veya kısıtlama genelgesine ek genelge yayımlayarak, kamu görevinin niteliği, mevcut durumdaki aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğini sağlanması adına doktor, eczacı ve kamu görevlilerine istisna getirildi.
Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için uygulamaya konulan "Sokağa Çıkma Kısıtlaması/ Yasağı Genelgesi"ne ek bir genelgeyi daha yayımladı. Çin’in Vuhan şehrinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen korona virüs (Kovid-19) salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda İl Hıfzıssıhha Kurulumuz tarafından tedbir amaçlı kararlar alınmıştır. Buna göre yürüttükleri kamu görevinin niteliği, mevcut durumdaki aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında (kanser hastaları ve organ nakli olanlar hariç olmak üzere) hizmetine ihtiyaç duyulacak başta doktorlar olmak üzere sağlık çalışanları, belediye başkanları, kurum il müdürleri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri, vb. kamu görevlileri/kamu hizmeti yürütenler ile eczacılar, valilik/kaymakamlıklar tarafından yasaklama/kısıtlama kararlarına belirtilen kapsamda olmak üzere istisnalar getirilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" açıklaması yapıldı.

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