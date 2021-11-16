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Doktor eşini öldüren "sahte" mühendisin ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

16.11.2021 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da kendisini mühendis olarak tanıtarak evlendiği Opr. Dr. Zeynep Erdoğan'ı öldüren, oğlunu da yaralayan Mehmet Erdoğan hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 23 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı

TANJU ÖZKAYA / SERDAR AÇIL - Başkentte, doktor eşini öldüren, 16 yaşındaki oğlunu da yaralayan sanık Mehmet Erdoğan hakkında "ağırlaştırılmış müebbet" ve 23 yıla kadar hapis cezası istendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre sanık Erdoğan, kendisini mühendis olarak tanıttığı Opr. Dr. Zeynep Erdoğan ile olaydan 8 ay önce evlendi.

Mühendis olmadığı ortaya çıkan Erdoğan'ın, eşinden sürekli sık sık para istemesi üzerine ikili arasında tartışma yaşandı.

Erdoğan, 9 Mayıs'ta yine tartıştığı eşi Zeynep Erdoğan'ı 5 kez bıçaklayarak öldürdü, eşinin ilk evliliğinden olan oğlu A.A'yı da yaraladıktan sonra ellerini bağlayarak bodrum kata kilitledi.

A.A'nın ellerini çözüp yardım istemesi üzerine polis, kısa sürede katil zanlısı Erdoğan'ı yakaladı.

Cinayetten önce eşini darbettiği ve 315 bin lirasına el koyduğu için Erdoğan hakkında soruşturma açıldığı bilgisine yer verilen iddianamede, sanığın "dolandırıcılık", "kredi ve banka kartlarının kötüye kullanılması" ve "hırsızlık" suçlarından kaydının bulunduğu aktarıldı.

İddianamede ifadesine yer verilen mağdur A.A, uyuduğu esnada Mehmet Erdoğan'ın, kafasına sert bir cisimle vurduktan sonra annesinin kredi kartı ve evrak çantasının yerini sorduğunu, ardından el ve ayaklarını bağlayarak kendisini bodruma kilitlediğini anlattı.

Sanık Erdoğan da savunmasında, tartışma esnasında eşinin saldırısına uğradığını, kendisini korumak için bıçak aldığını ancak sonrasında yaşananları hatırlamadığını iddia etti.

İddianamede ise elde edilen deliller doğrultusunda Erdoğan'ın kendisini savunmak amacıyla hareket ettiğine dair bir bulgu elde edilmediği vurgulanarak, şu tespitlere yer verildi:

"Şüpheli, maktulün vücudunda ölüme sebep olabilecek nitelikte 5 bıçak darbesiyle ölüme sebebiyet verdiği ve eşe karşı öldürme suçu işlediği, her bıçak darbesinin tek başına ölüm sonucunu doğurabilecek nitelikte olması nedeniyle şüphelinin atılı suç yönünden kastının yoğunluğuna dalalet ettiği, bu anlatılma olay anında 'kendisini savunduğu ve kendisini kaybettiği' savunmasının itibar edilebilir nitelikte olmadığı anlaşılmaktadır."

Bu kapsamda, sanık Erdoğan hakkında, "eşi kasten öldürmekten" ağırlaştırılmış müebbet ile "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kasten yaralama" suçlarından ise 7 yıldan 23 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Sanık Mehmet Erdoğan, Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanacak.

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