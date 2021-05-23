Doktor tavsiyesiyle girdiği havuzdan Türkiye rekoruyla çıktı

Özgür Seyrel, sağlıksız bir vücudu olduğu için 8 yaşında doktorunun tavsiyesiyle yüzmeye başladı. Daha sonra su altı sporlarına geçen Özgür Seyrel, İstanbul'da gerçekleştirilen Serbest Dalış Havuz Bireysel Federasyon Şampiyonası'nda statik apnea yarışında 5 dakika 43.47 saniye nefesini tutarak genç erkeklerde Türkiye rekoru kırdı.

Yüzmeye küçük yaşta başladığını anlatan Özgür Seyrel, "Yüzmeye başlama sebebim, sağlıklı bir vücudumun olmamasıydı. Hatta bazen okulda veya evde bayıldığım zamanlar da oldu. Bunun üzerine doktora gittim ve doktorum bana spora başlamamı önerdi. Ben de havuza gelerek yüzmeye başladım. Daha sonra da su altına geçiş yaptım. Sertan hocamla tanıştıktan sonra 3 yıldır su altı branşında çalışmalarımı sürdürüyorum." diye konuştu.

Her zaman kürsüye çıkmak istediğini vurgulayan 16 yaşındaki sporcu, şunları kaydetti:

"İstanbul'da düzenlenen yarışta en iyi derecemi yaptığımı düşünüyorum. Elimden gelenin en iyisini yaparak Türkiye rekorunu kırdım. Aynı zamanda gençlerde birincilik, açık yaşta da ikincilik elde ettim. Her zaman milli takıma gitme hedefim var. Her zaman çok çalışarak sınırlarımı aşmaya çalışıyorum. Kendime koyduğum sınırları aştığımda, yeni rekorlar kırdığımda çok mutlu oluyorum. İnşallah milli takımda yer alarak başarılarımı daha büyük yarışlarda da gösteririm."

Özgür Seyrel'in antrenörü Sertan Aydın da sporcularının yarışlardan güzel derecelerle döndüğünü aktardı.