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  4. Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan derin göğüs dekolteli pozuyla yürek hoplattı!

Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan derin göğüs dekolteli pozuyla yürek hoplattı!

09.09.2022 21:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yasemin Özilhan, seneler önce yayınlanan ekranların uzun soluklu dizisi Doktorlar'da hayat verdiği Ela rolüyle akıllarda kaldı. Şimdilerde evli ve iki çocuk annesi olan Özilhan, sosyal medya pozlarıyla dikkat çekiyor.

Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan derin göğüs dekolteli pozuyla yürek hoplattı!

Bir süredir ekranlardan uzak olan eski oyuncu Yasemin Özilhan, son zamanlarda iddialı sosyal medya pozlarıyla adından söz ettiriyor. Tarzı ve fit vücuduyla dikkat çeken Özilhan, son pozuyla olay oldu.

YÜREK HOPLATTI

Instagram'ı aktif olarak kullanan Özilhan, iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan derin göğüs dekolteli pozuyla yürek hoplattı!

Derin göğüs dekolteli pozunu paylaşan Özilhan, takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.

Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan derin göğüs dekolteli pozuyla yürek hoplattı!

Yasemin Özilhan, iş insanı İzzet Özilhan ile 2011'de hayatını birleştirdi.

Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan derin göğüs dekolteli pozuyla yürek hoplattı!

Emine Özilhan ve Ela Özilhan adında iki çocuğu bulunuyor.

Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan derin göğüs dekolteli pozuyla yürek hoplattı!

Fit görünümüyle dikkat çeken Özilhan'ı sosyal medyada 1.5 milyon kişi takip ediyor.

Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan derin göğüs dekolteli pozuyla yürek hoplattı!

Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan derin göğüs dekolteli pozuyla yürek hoplattı!

Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan derin göğüs dekolteli pozuyla yürek hoplattı!

Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan derin göğüs dekolteli pozuyla yürek hoplattı!

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