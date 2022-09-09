Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan derin göğüs dekolteli pozuyla yürek hoplattı!

Bir süredir ekranlardan uzak olan eski oyuncu Yasemin Özilhan, son zamanlarda iddialı sosyal medya pozlarıyla adından söz ettiriyor. Tarzı ve fit vücuduyla dikkat çeken Özilhan, son pozuyla olay oldu.

YÜREK HOPLATTI

Instagram'ı aktif olarak kullanan Özilhan, iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Derin göğüs dekolteli pozunu paylaşan Özilhan, takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.

Yasemin Özilhan, iş insanı İzzet Özilhan ile 2011'de hayatını birleştirdi.

Emine Özilhan ve Ela Özilhan adında iki çocuğu bulunuyor.

Fit görünümüyle dikkat çeken Özilhan'ı sosyal medyada 1.5 milyon kişi takip ediyor.





