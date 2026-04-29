Taşacak Bu Deniz 26. bölüm 2. fragman izle! Eleni kaçırılıyor

TRT1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz'in yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz gündem oldu. Cuma akşamlarına damga vuran fenomen dizi son 25. bölümüyle ekrana gelmişti.

Nefes kesen sahneleriyle dikkat çeken Taşacak Bu Deniz'in 26. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı. Fragmana Eleni'nin kaçırılma sahnesi damga vurdu.

TAŞACAK BU DENİZ 26. BÖLÜM 2. FRAGMAN İZLE!

"Anne-kız olma ihtimalleri sıfır!”



Taşacak Bu Deniz 26. bölüm 2. fragmanı yayında! 📺#TaşacakBuDeniz yeni bölümüyle cuma 20.00’de TRT 1’de!@trt1 pic.twitter.com/CcgydM574t — Taşacak Bu Deniz (@tasacakbudeniz) April 27, 2026

Taşacak Bu Deniz, 1 Mayıs Cuma akşamı 20.00’de 26. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal’ın paylaştığı dizide, Adil’in eline geçen DNA testi sonuçları tüm dengeleri sarsarken, Esme’nin iki aile arasındaki büyük savaşı durdurma çabası izleyicileri ekran başına kilitleyecek.

TAŞACAK BU DENİZ 26. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Su deposunda Esme’nin suçlanıp yaralanması Adil’in öfkesini tetikler. Kendini kaybeden Adil, yaşananların hesabını sormak için harekete geçer. Onu durdurabilen tek kişi ise yine Esme olur. Esme, Koçarileri yönlendirerek Furtunalar’a meydan okur ve kalabalığın arasından Adil’le birlikte çıkar.

İso için büyük endişe duyan Oruç, Eyüphan’a ağır bir karşılık verir. Ancak patlamak üzere olan araçtan Eyüphan’ı kurtaran Eleni, Adil’den yardım ister. İso’nun gerçekleri anlatmasını istemeyen Oruç, Esme’nin çabalarıyla ikna edilmeye çalışılır.

Koçari Konağı’nda yaşanan büyük yüzleşmede, İso ile Fadime’nin zorla evlendirildiği gerçeği ortaya çıkar. Bu gerçeği öğrenen Adil’in verdiği beklenmedik tepki herkesi şaşkına çevirir. Esme ise hem Koçarileri hem de Adil’in öfkesini yatıştırarak ailenin geleceğini korumaya çalışır.

DNA TESTİ SONUCU HER ŞEYİ DEĞİŞTİRİYOR

Şerif hakkında ifade veren Eleni, Şirin’in kurduğu tuzaktan habersiz şekilde Oruç’a son bir fırsat sunar. Esme, Adil’i yumuşatıp gerçekleri açıklamaya hazırlanırken Eleni’nin yaptırdığı DNA testi sonuçlanır. Eleni kaçırılırken, Adil test sonucunu öğrenerek büyük bir gerçekle yüzleşir.