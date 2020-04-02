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Doktorlardan "Tedbirleri uygula virüs ihtimalini sıfırla" çağrısı

HATAY HABERLERİ  | 02.04.2020 12:57 | Son Güncelleme

İskenderun Gelişim Hastanesi doktorları vatandaşlara, zorunlu ihtiyaçları haricinde ‘evde kal’ çağrısında bulundu.İskenderun Gelişim Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Doç.

Doktorlardan "Tedbirleri uygula virüs ihtimalini sıfırla" çağrısı

İskenderun Gelişim Hastanesi doktorları vatandaşlara, zorunlu ihtiyaçları haricinde ‘evde kal’ çağrısında bulundu.
İskenderun Gelişim Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Akın Çam, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Çiğdem Zuhur, İş Yeri Hekimi Dr. Cengiz Gündüz ve sağlık ekibi, corona virüs ile mücadele kapsamında vatandaşlara, zorunlu ihtiyaçları haricinde ‘evde kal’ çağrısında bulundu.
Corona virüs ile mücadeleye yönelik önlemlerin yanında vatandaşların diğer sağlık sorunlarının da devam etmekte olduğunu belirten ve bu doğrultuda, hastanede uygulanan üst düzey tedbirlerle, büyük özveri ve fedakarlıklarla görevlerini yerine getirmeye devam eden İskenderun Gelişim Hastanesi sağlık çalışanları, ‘Tedbirleri Uygula, Virüs İhtimalini Sıfırla’ mesajıyla, corona virüs salgınına dikkat çekti.

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