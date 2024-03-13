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Doktoru darbeden sanıklar güvenlik kamerası sayesinde haksız tahrik indiriminden faydalanamadı

AA AA
13.03.2024 12:33
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İzmir'in Torbalı ilçesinde, aile sağlığı merkezinde "beyaz kod" verdiği kişi ve yakınları tarafından olaydan yaklaşık 1,5 ay sonra sopalarla darbedilen doktor Ekin Hürel Günay'ın yaralanmasına ilişkin verilen 7 yıl 6'şar ay hapis cezasının gerekçeli kararı hazırlandı.

Torbalı 3. Asliye Ceza Mahkemesince, 7 Ekim 2022'de doktor Günay'ı mesai bitimi yolda sopayla darbettikleri gerekçesiyle 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılan sanıklar S.A. ile ağabeyleri F.A. ve S.A. hakkındaki kararın gerekçesi açıklandı.

Gerekçeli kararda, olay anına ilişkin kamera görüntülerinin ayrıntılı şekilde incelendiği belirtildi.

Olayın öncesinde sanıkların içerisinde bulunduğu aracın müştekinin aracının arkasından geldiği aktarılan kararda, ikisi elinde sopa olan üç kişinin Günay'ı dövdüğü kaydedildi.

Doktor Günay'ın ilk muayenesinde hayati tehlikesinin bulunduğu gerekçeli kararda yer aldı.

Yaklaşık 6 ay sonra yapılan muayenesine göre Günay'ın sağ gözündeki fonksiyonel kaybın yüzde 10'dan fazla, yüzde 50'den az olduğu yönünde rapor düzenlendiği bildirilen gerekçeli kararda, müştekinin duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıfladığı belirtildi.

Sanıkların; "doktorla olay günü tesadüfen karşılaştıklarını, daha önceden sanığın biriyle aralarında geçen olayı konuşmak amacıyla araçtan indiklerini ve doktorun kendilerine hakaret etmesi üzerine saldırdıkları" yönündeki savunmaları da kararda yer aldı.

Sanıkların doktoru takip etmedikleri yönünde beyanı bulunduğu belirtilen kararda, şüphelilerin içinde bulunduğu aracın, müştekinin çalıştığı 5 Nolu Sağlık Ocağı karşısındaki iş yeri kamerası kayıtlarında saat 16.40 sıralarında tespit edildiği kaydedildi.

Gerekçeli kararda şu ifadeler yer aldı:

"Her ne kadar sanıklar olay günü konuşmak için gittiklerinde müştekinin kendilerine hakaret ettiğini savunmuşlarsa da kamera kayıtlarında sanıkların elinde sopaya benzer cisimle araçtan indiği ve birkaç saniye sonra doktoru darbettikleri görülmektedir. Dolayısıyla sanık savunmalarının suçtan kaçmaya yönelik olduğu kanaatiyle haksız tahrik indirimi yapılmamıştır. Ayrıca sanık Servet ile doktor arasında daha önceden sağlık ocağında gerçekleşen olayın tarihi ile bu dosyaya konu olay tarihi karşılaştırıldığında üzerinden 2 aya yakın zaman geçtiği ve artık haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını gerektiren bir hiddet veya şiddetli elemin etkisinden bahsedilemeyeceği anlaşılmaktadır."

OLAY

Torbalı 5 No'lu Aile Sağlığı Merkezinde 22 Ağustos 2022'de çıkan kavgada, doktor Ekin Hürel Günay, S.A. hakkında "beyaz kod" vermişti. Bu olaydan 1,5 ay sonra 7 Ekim 2022'de mesai bitiminde kendisini takip eden 3 kişinin sopalı saldırısına uğrayan Günay, yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Şüphelilerin, hakkında "beyaz kod" verilen S.A. ile ağabeyleri F.A. ve S.A. olduğu tespit edilmiş, gözaltına alınan zanlılar sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanmıştı.

Sanıklar hakkında "kamu görevlisine karşı silahla, kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçlamasıyla dava açılmıştı. Sanıklara 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verilmişti.

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