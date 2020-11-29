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Doktorun 13. yaşındaki oğlu, 6. kattan düşerek hayatını kaybetti

SAMSUN HABERLERİ  | 29.11.2020 19:54 | Son Güncelleme

Samsun’da beyin cerrahi uzmanı doktorun 13 yaşındaki oğlu 6.

Doktorun 13. yaşındaki oğlu, 6. kattan düşerek hayatını kaybetti

Samsun’da beyin cerrahi uzmanı doktorun 13 yaşındaki oğlu 6. kattan düşerek hayatını kaybetti.
Olay, İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beyin Cerrahi Uzmanı Dr. Ahmet Gökyar’ın 8. sınıf öğrencisi 13 yaşındaki oğlu Semih Gökyar, evlerinin 6.katından düşerek ağır yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Semih Gökyar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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