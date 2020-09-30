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’Döküm Atıkları’ projesine hayata geçiyor

BİLECİK HABERLERİ  | 30.09.2020 11:41 | Son Güncelleme

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde belediye tarafından döküm atıklarının geri dönüşümünün sağlanarak yapı elemanlarına dönüştürülmesi için hazırlanan ’Döküm Atıkları’ projesi hayata geçiyor.Osmaneli Belediyesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bilecik Çevre Şehircilik Müdürlüğü ve bir döküm fabrikası işbirliğinde başlatılan ’Döküm Atıkları’ projesi, geçtiğimiz günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulmuştu.

’Döküm Atıkları’ projesine hayata geçiyor

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde belediye tarafından döküm atıklarının geri dönüşümünün sağlanarak yapı elemanlarına dönüştürülmesi için hazırlanan ’Döküm Atıkları’ projesi hayata geçiyor.
Osmaneli Belediyesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bilecik Çevre Şehircilik Müdürlüğü ve bir döküm fabrikası işbirliğinde başlatılan ’Döküm Atıkları’ projesi, geçtiğimiz günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulmuştu. Bu projenin paydaşlarından Bilecik Çevre Şehircilik Müdürü Mustafa Budak, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin’le bir araya gelerek, projenin bir an önce hayata geçirilmesi için yapılacak çalışmaları ve yatırımları değerlendirdi. Proje hakkında bilgi veren Başkan Şahin, "Geri dönüşüm projesi Türkiye’de örnek bir proje olacak. Osmaneli Belediyesi sıfır atık projesi kapsamında döküm tozları, mermer atıkları üzerinde yapacağı yatırımla, belediyemizin ve köylerimizin ihtiyaç duyacağı parke taş, briket, bims, beton gibi yapı elemanları kendi bünyesinde üretmiş olacak" dedi.

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