Dokuma tezgahları geleneksel "Üzümlü Dastar"ı için yeniden kuruldu

"Üzümlü dastarı" için yeniden kurulan tezgahlarda, çeşitli mefruşat, giysi ve hediyelik ürünler de dokunuyor. Atölyelerde çağa uygun farklı ürünler tasarlansa da geleneksel yöntemden taviz verilmiyor. Dokuma için kullanılan pamuk iplik, ilk olarak unlu suyla kaynatılıyor. Kurutulduktan sonra tezgahlarda dokunan ipliklerle, farklı motiflerde birbirinden güzel ürünler ortaya konuyor.

Bölgedeki kültürel zenginliğin parçası olarak asırlardır süregelen dokumacılığı yaşatmak için tezgah başına geçen kadınlar, eski dönemde sadece içlik ve başörtüsü yapımında kullanılan "dastar" dokumaların ürün çeşitliliğini artırdı.

Fethiye Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle hazırlanan proje ile asırlık geleneği gelecek nesillere aktarmak, kadınları ekonomik hayata kazandırmak ve bu alanda yeni ustalar yetiştirmek hedefleniyor.

ALİ RIZA AKKIR - Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Yeşilüzümlü Mahallesi'nde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kursla, başörtüsü, içlik, masa örtüsü, şal ve perde yapımında da kullanılan ve unutulmaya yüz tutan geleneksel "Üzümlü dastarı" dokuması yeniden hayat buluyor.

- Kurslara kadınlar ilgi gösterdi

Yeşilüzümlü Mahallesi'nde aslına uygun açılan atölyelere kadın kursiyerler de ilgi gösterdi. Atalarından gördükleri mesleği yaşatmak için tezgah başına geçen kadınlar, aile ekonomilerine katkı sağlarken bir yandan da işin ustası olmak için ter döküyor.

Fethiye Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ender Suat Tok, AA muhabirine, kurum olarak geleneksel el sanatlarının teknolojiye yenilmesini engellemek için proje ürettiklerini söyledi. El sanatlarının gelecek nesile doğru aktarılmasının önemli olduğuna işaret eden Tok, bölgenin bir değeri olan dastar dokumasını da yaşatmak için çaba gösterdiklerini ifade etti.

Bunun için en doğru dokuma yöntemini bularak kurs açtıklarını aktaran Tok, "Amacımız geleneksel olarak devam eden dastar dokumasını devam ettirmek, yeni nesile öğretmek. Bunun yanında bölge halkının ekonomik gelir elde etmesini de sağlamak istiyoruz." diye konuştu.

- Farklı tasarımları yapılıyor

Kursun usta öğreticisi Feray Aykurt (52) , çocukluğundan beri dokuma kültürü ile yetiştiğini, bu uğraşı yeni kişilere öğretmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.