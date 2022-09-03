Dokuz Eylül Üniversitesi milli teknolojisi hamlesine katkı sunmak için çalışıyor

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Ülkemizin geleceği için milli ve yerli teknolojisi hamlesine katkı sunmak için elimizden geleni çabayı gösteriyoruz." dedi.

Hotar, AA muhabirinin, Dokuz Eylül Üniversitesinin teknoloji ekosistemine yaptığı katkılar ve TEKNOFEST KARADENİZ'e ilişkin sorularını yanıtladı.

TEKNOFEST'te her zaman gururla yer aldıklarını belirten Hotar, "Hocalar ve öğrencilerimizin buluşları ödül ve patent alıyor. Dolayısıyla kurumsal olarak Dokuz Eylül Üniversitesi olarak, 'Biz de varız' diyoruz. Bu gücümüzü her geçen gün daha da artırmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Bütün buluşlar ve kurumlarla bu işe ne kadar gönül verdiklerini, ne kadar içten yaptıklarını görünce ülke adına bir kez daha gurur duyduklarını dile getiren Hotar, "Bize de aynı anlamda rekabet duygusunu da vermiş oluyor. Hemen döner dönmez bir araya geliyoruz. 'Bir dahakine farklı neler yapabiliriz, elimizdekileri nasıl geliştirebiliriz?' diyoruz. Bu düşüncelerle insansız su altı robotumuz, bir lazer cihazımız veya bir İHA'mız oluyor." ifadelerini kullandı.

Teknolojinin ucu açık bir alan olduğunu vurgulayan Hotar, şöyle devam etti:

"Ülkemizin geleceği için milli ve yerli teknolojisi hamlesine katkı sunmak için elimizden geleni çabayı gösteriyoruz. Tüm katkı verenlerle önce kendi kurumum olmak üzere gurur duyuyorum, çok teşekkür ediyorum. Bu işin bayraktarı, gerçekten ülkemize getirmiş, kazandırmış olan tüm dünyada da farkındalık oluşturmuş olan ki Bakü'de bire bir gözümüzle görmüş olduk, Sayın Selçuk Bayraktar, Haluk Bayraktar, BAYKAR Holding başta olmak üzere destek veren herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Allah yollarını açık etsin diyoruz."

Üniversitelerinin öğretim elemanları ve öğrencilerin buluşları hakkında bilgi veren Hotar, şunları kaydetti:

"Herkesin DNA'sından kendisine kolye yapıp hediye ediyoruz. DNA'sını boynunda taşıyabiliyor. Bir süre sonra görüntü bozulabiliyor ama o DNA, sıvının içinde, ömür boyu yaşadığı, kaybolmadığı, dökülmediği sürece yaşamaya devam ediyor. Bu buluşumuzla, 'En iyi akademik buluş' ödülünü almış olduk. İnşallah öğrenci topluluğumuzun ödülünün beklentisi içindeyiz. İlk üçe girdi. Bunlar da jet motorunun gücünü yüzde 70'e yakın artıracak ilave bir parçanın buluşunu yaptı. Oradan da inşallah çok güzel sonuç bekliyoruz. Bu yolda emek veren herkesin ellerine, yüreğine sağlık. Allah yollarını açık etsin. Biz sonuna kadar desteğiz."

