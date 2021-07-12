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Dokuz Eylül Üniversitesinden, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri

12.07.2021 23:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar: - "O uğursuz gecede selalarla sokaklara dökülen ve ellerinde bayraklarıyla namlunun ucuna yürüyen vatan evlatlarının unutulmasına asla izin vermeyiz"

İZMİR (AA) - Dokuz Eylül Üniversitesinin (DEÜ), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri kapsamında düzenlediği konferansta konuşan Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar, "O uğursuz gecede selalarla sokaklara dökülen ve ellerinde bayraklarıyla namlunun ucuna yürüyen vatan evlatlarının unutulmasına asla izin vermeyiz." dedi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, DEÜ Sabancı Kültür Sarayı'nda "Türkiye Geçilmez" temasıyla düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri, 12-15 Temmuz tarihlerinde devam edecek.

Etkinliklerde, milli irade, ulusal egemenlik ve demokrasi gibi kavramlar ele alınacak, bilimsel toplantılarda da 15 Temmuz kalkışmasının nedenleri, sonuçları ve ortaya çıkardığı travmalar tartışılacak.

Bu kapsamda düzenlenen konferansta konuşan Hotar, "Aziz Türk milletini ve onun seçilmiş hükümetini ortadan kaldırmayı planlayan FETÖ'nün 15 Temmuz akşamı başlattığı kalkışma, içerdiği vahşeti ve hedeflediği kurumları ile demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçti. TBMM'yi bombalayan, çok sayıda vatandaşlarımızın şehit olmasına veya gazi kalmasına sebep olan olayları başlatan teröristler, muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısını dinleyen milyonlarca vatandaşımızın ve vatanına bağlı güvenlik güçlerimizin gayretleri sayesinde engellendi." ifadesini kullandı.

DEÜ olarak, milleti ve egemenliğini tehdit eden her konuda son derece hassas olduklarını belirten Hotar, şunları kaydetti:

"15 Temmuz ihaneti, milli ve manevi değerlerimizi gasbetmek isteyenlerin bir operasyonudur, ancak bunun kadar vahim olan bir durum da ödediğimiz bedelleri ve kayıplarımızı unutmaktır. Rektörlük olarak, o uğursuz gecede selalarla sokaklara dökülen ve ellerinde bayraklarıyla namlunun ucuna yürüyen vatan evlatlarının unutulmasına asla izin vermeyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, millet egemenliği ile bizlere emanet ettiği değerlerimizi kati şekilde muhafaza etmekte kararlıyız. Bunu yaparken de milletimizi temsil eden makamları korumak da önceliğimiz olacaktır. Öfkeye kapılmadan, aklımızdan ve vicdanımızdan ödün vermeden, Türkiye'nin geleceği için hep birlikte çalışacağız. Demokrasimize zaman kaybettiren her türlü girişimi, engelleyeceğiz. İyi ve kötüyü birbirinden ayıran, muhakeme yeteneği yüksek nesilleri yetiştirecek, kahraman askerlerimize, polisimize ve devletimizin kurumlarına bundan sonra da sahip çıkmaya devam edeceğiz. Hakimiyetimilliyenin sinesindeki kahraman şehitlerimizi, rahmet ile anıyor, gazilerimize, sağlıklı bir ömür diliyorum."

Konferansa katılan tarihçi İlber Ortaylı'nın da 15 Temmuz sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu aktarıldı.

Etkinliklerin birinci gününde, Sabancı Kültür Sarayı Fuaye Alanı'nda, Resim ve Plastik Sanatlar Sergisi'nin açılışının da gerçekleştirildiği bildirildi.

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