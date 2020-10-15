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Dolandırıcılar otobüse binerek kaçmaya çalıştıkları anda yakalandı

DENİZLİ HABERLERİ  | 15.10.2020 16:30 | Son Güncelleme

Denizli’de, kendini polis, asker ve savcı olarak tanıtan 2 şahıs polis ekipleri tarafından Denizli’den kaçmak için bindikleri otobüste kıskıvrak yakalandı.

Dolandırıcılar otobüse binerek kaçmaya çalıştıkları anda yakalandı

Denizli’de, kendini polis, asker ve savcı olarak tanıtan 2 şahıs polis ekipleri tarafından Denizli’den kaçmak için bindikleri otobüste kıskıvrak yakalandı. Mağdur vatandaşları “İzmir’de bir kuyumcu soygunu oldu, kimlik fotokopinizi ise olay yerine atmışlar” şeklinde korkutarak altın ve paraları isteyen 2 şahıs tutuklanarak ceza evine sevk edildi.
Denizli’de kendini polis, asker ve savcı olarak tanıtıp, telefonla ulaştıkları vatandaşları kandırarak para ve altınlarını dolandırmak isteyen şahıslara yönelik Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Vatandaşları sabit ev telefonundan arayarak kendilerini polis, asker ve savcı olarak tanıtan şahıslar, “İzmir’de kuyumcu soygunu olmuş, kimlik fotokopinizi olay yerine atmışlar. Biz hırsızları yakaladık, kaçanlar yurt dışına gider. Biz seni kurtarmaya çalışıyoruz, yakalayamadığımız bir şahıs kaldı. Yakaladığımız şahıslar ve kaçan kişi fetöcü” olduğunu belirterek kandırmak ve korkutmak istedi. Vatandaşların kimlik bilgilerini söyleyerek güven kazandıktan sonra ise “evde bulunan altınlar ve paralar üzerinde parmak izi çalışması yapacağız” diyerek mağdur vatandaşların evine giderek kendilerini polis ve komiser olarak tanıttıkları belirlendi. Vatandaşları kandırmak ve korkutmak suretiyle yüklü miktarda ziynet eşyasını ve parasını alarak dolandırması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğün bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Dolandırıcılık olayına karışan 2 şahıs, Denizli’den çıkmak üzere bindikleri otobüste vatandaşa ait altınları kutularından çıkartamadan ve paraları sayamadan yakalandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıslar emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları adli makamlarca 2 şahıs tutuklanarak ceza evine sevk edildi.

Dolandırıcılar otobüse binerek kaçmaya çalıştıkları anda yakalandı

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