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Dolandırıcılar özel ekip sayesinde yakalandı

DENİZLİ HABERLERİ  | 24.08.2020 17:40 | Son Güncelleme

Denizli’de, Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafında kurulan özel ekip, resmi belgede sahtecilik suçundan ve kamu kurum ve kuruluşlarının bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık suçundan aranan 2 şahsı yakaladı.Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Aranan Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından kurulan özel ekip, şahısları yakalamak için operasyon başlattı.

Dolandırıcılar özel ekip sayesinde yakalandı

Denizli’de, Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafında kurulan özel ekip, resmi belgede sahtecilik suçundan ve kamu kurum ve kuruluşlarının bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık suçundan aranan 2 şahsı yakaladı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Aranan Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından kurulan özel ekip, şahısları yakalamak için operasyon başlattı. Operasyon kapsamında yakalama çalışmaları başlatılan iki şahsı polis ekipleri takibe aldı. Resmi belgede sahtecilik suçundan aranan ve 5 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı ekipler kıskıvrak yakaladı. Operasyon kapsamında takibe alınan ve kamu kurumlarının bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık suçundan aranan ve 3 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan diğer şahsıda polis ekipleri gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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Merkezefendi
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Merkezefendi
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Merkezefendi
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Pamukkale
Ceylan Eczanesi
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