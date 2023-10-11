Dolandırıcılığa karşı broşürlü uyarı

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, ilçede dolandırıcılara karşı çalışma başlattı. Ekipler, halkın yoğun olduğu alanlarda kendilerini savcı, polis ve askeri personel olarak tanıtıp telefonla arayarak altın, para isteyenlere karşı broşür dağıtarak bilgilendirme yaptı. Broşürlerde dolandırıcıların ne tür taktikleri kullandıkları ayrıntılı olarak anlatıldı. Çalışmada polis, kamu görevlilerinin iş karşılığında para ve altın talebinde bulunmasının söz konusu olmadığını da belirterek, bu gibi durumlarda vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi veya polis merkezlerine bilgi vermeleri konusunda halkı uyardı.

UYUŞTURUCU VE HIRSIZLIĞA DA DİKKAT ÇEKİLDİ

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ayrıca öğrenci ve vatandaşlara, uyuşturucuyla mücadele ve hırsızlığa karşı dikkatli olunması noktasında bilgilendirmelerde bulunarak, etkinlik çerçevesinde 500 adet broşür dağıttı.

