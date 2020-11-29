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Dolandırıcılık iddiası

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 29.11.2020 19:53 | Son Güncelleme

Eskişehir’de kredi çekileceği bahanesiyle dolandırıldığını iddia eden 2 vatandaş bir kişiden şikayetçi oldu.Kurtuluş mahallesinde yaşanan olayda, F.Y.

Eskişehir’de kredi çekileceği bahanesiyle dolandırıldığını iddia eden 2 vatandaş bir kişiden şikayetçi oldu.
Kurtuluş mahallesinde yaşanan olayda, F.Y. isimli vatandaş, yapacakları bir iş için kredi çekeceğini vaat eden M.B.’ye toplamda 10 bin lira verdiğini, geliş gidişleri içinde ekstra yaklaşık 4 bin lira parayı harcadığını, sonrasında şahsın vaadini yerine getirmeyerek kendisini dolandırdığını iddia eti.
Aynı şekilde B.Ö. de yapacakları bir iş için kredi çekeceğini vaat eden M.B.’nin toplamda 900 TL zarara uğratıp dolandırdığını iddia etti.
M.B. de suçlamayı kabul etmeyip iftira atıldığını, ayrıca kendisini tehdit ettiği için F.Y.’den şikayetçi olduğunu söyledi.
Polisin olayla ilgili tahkikatı sürüyor.

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