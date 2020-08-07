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Dolandırıcılık uyarısı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 07.08.2020 11:49 | Son Güncelleme

Kütahya Valiliği, yetkililerin isim ve unvanlarını kullanarak vatandaşları kandırmaya çalışan art niyetli kişilere itibar etmemelerini istedi.Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Son günlerde kentin üst düzey yöneticilerinin adları kullanılarak ’Engelliler, şehit aileleri ve muhtaç ailelere bağış ve yardım’ gerekçeleri ileri sürülerek para talep edildiği anlaşılmıştır.İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ihtiyaçları Valilik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğümüz ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzce gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra karşılanmaktadır.Hiçbir surette telefonla aranarak yardım talebinde bulunulmamaktadır.

Dolandırıcılık uyarısı

Kütahya Valiliği, yetkililerin isim ve unvanlarını kullanarak vatandaşları kandırmaya çalışan art niyetli kişilere itibar etmemelerini istedi.
Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Son günlerde kentin üst düzey yöneticilerinin adları kullanılarak ’Engelliler, şehit aileleri ve muhtaç ailelere bağış ve yardım’ gerekçeleri ileri sürülerek para talep edildiği anlaşılmıştır.İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ihtiyaçları Valilik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğümüz ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzce gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra karşılanmaktadır.Hiçbir surette telefonla aranarak yardım talebinde bulunulmamaktadır. Vatandaşlarımızın bu gibi isteklere kesinlikle itibar etmeyip, ivedi şekilde 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak emniyet birimlerimize ihbarda bulunmaları gerekmektedir" denildi.

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