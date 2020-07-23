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Dolmuş duraklarını hükümlüler üretiyor

ORDU HABERLERİ  | 23.07.2020 08:55 | Son Güncelleme

Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Adalet Bakanlığı Ordu E Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz İş Yurdu Müdürlüğü arasında imzalanan ‘Hükümlüleri Sosyal Hayata Kazandırma’ protokolü kapsamında Büyükşehir Belediyesinin Ordu genelinde kurulumunu yapacağı bin 500 adet durağın hükümlüler tarafından yapımına başlandı.Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Dolmuş duraklarını hükümlüler üretiyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Adalet Bakanlığı Ordu E Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz İş Yurdu Müdürlüğü arasında imzalanan ‘Hükümlüleri Sosyal Hayata Kazandırma’ protokolü kapsamında Büyükşehir Belediyesinin Ordu genelinde kurulumunu yapacağı bin 500 adet durağın hükümlüler tarafından yapımına başlandı.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, Ordu Cumhuriyet Savcısı Seyfettin Ataş, Ordu E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu Müdürlüğü bünyesindeki üretim alanlarından birisi olan demir atölyesini ziyaret ederek, yolcu duraklarının üretimi ile ilgili çalışmaları yerinde inceledi.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ziyarette yaptığı konuşmada, “Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Ordu E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunun katkıları ile güzel bir çalışma ortaya çıkarttık. Burada estetik ve sağlam ürünler ortaya çıkmış durumda. Burası bir atölye değil, adeta fabrika gibi üretim yapan bir yer. Büyükşehir Belediyesi olarak sadece yolcu bekleme duraklarını değil, burada üretilen diğer ürünleri de devreye alacağız. Bu güzel ve başarılı çalışmalarından dolayı öncelikle Adalet Bakanımıza, Ordu Cumhuriyet Başsavcımıza, üretim alanı olan Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu Müdürü ve çalışanlarına teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.
Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş ise Modern Ceza İnfaz Hukuku’nun temel ve en önemli amacının, suç işleyen kişilerin buna neden olan davranışlarını ortadan kaldırarak bu kişileri topluma yeniden kazandırmak olduğunu söyledi.
Bu amaç doğrultusunda kurulmuş olan Adalet Bakanlığı ve Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumuna bağlı olan iş yurtları bünyesinde faaliyet gösteren çeşitli iş kollarında hükümlü ve tutukluların çalıştırıldığını belirten Aktaş, “Ordu E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu Müdürlüğüne bağlı olarak unlu mamuller, inşaat, tekstil, mobilya ve ağaç işleri ile metal atölyesinin de içinde bulunduğu 13 farklı iş kolunda tutuklu ve hükümlüler çalıştırılmaktadır. İş yurdu faaliyetleri kapsamında çalışan hükümlülerden iaşe bedeli alınmamakla birlikte çalışma ücretleri ve üretilen ürünlerin satışından elde edilen kar payından da hükümlülerin hesabına para yatırılmakta ve iş yurdu faaliyeti kapsamında çalışan hükümlü ve tutukluların sigortaları da yaptırılmaktadır. Atölyede üretimine başlanılan yolcu bekleme duraklarını en kısa zamanda üretip Ordu halkının hizmetine sunacağız. Bu hususta Ordu Büyükşehir Belediyesi ile yapılacak her türlü faaliyette yan yana olmaktan mutluluk duyacağız" diye konuştu.

Dolmuş duraklarını hükümlüler üretiyor

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