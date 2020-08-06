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Dolmuşlar denetlendi

BİLECİK HABERLERİ  | 06.08.2020 17:54 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından korona virüs önlemleri kapsamında dolmuşlar denetlendi.Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri kapalı pazar ve Cemalettin Köklü Parkı önünde dolmuşlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından korona virüs önlemleri kapsamında dolmuşlar denetlendi.
Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri kapalı pazar ve Cemalettin Köklü Parkı önünde dolmuşlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde resmi evrakların yanı sıra, Covid-19 tedbirleri kapsamında şoför ve yolcuların sosyal mesafe kuralı ve maske takıp takmadıkları kontrol edildi. Kurallara uymayan sürücü ve yolculara gerekli bilgilendirme ve uyarılar yapıldı. Denetimlerin önümüzdeki günlerde de artarak devam edeceği belirtildi.

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Akarkarasu Eczanesi
Merkez
Cebeci Eczanesi
Golpazari
Kaan Eczanesi
Sogut
İlker Eczanesi
Bozuyuk
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