Bilecik’in Bozüyük ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından korona virüs önlemleri kapsamında dolmuşlar denetlendi.

Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri kapalı pazar ve Cemalettin Köklü Parkı önünde dolmuşlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde resmi evrakların yanı sıra, Covid-19 tedbirleri kapsamında şoför ve yolcuların sosyal mesafe kuralı ve maske takıp takmadıkları kontrol edildi. Kurallara uymayan sürücü ve yolculara gerekli bilgilendirme ve uyarılar yapıldı. Denetimlerin önümüzdeki günlerde de artarak devam edeceği belirtildi.

