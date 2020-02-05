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Dolmuşlara yolcu gibi binerek yankesicilik yapan şahıs tutuklandı

SAKARYA HABERLERİ  | 05.02.2020 17:13 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde dolmuş taksilere yolcu gibi binerek yankesicilik olaylarına karıştığı tespit edilen ve daha önceden 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgiye göre, Adapazarı ilçesinde dolmuş içerisinde H.A.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde dolmuş taksilere yolcu gibi binerek yankesicilik olaylarına karıştığı tespit edilen ve daha önceden 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Adapazarı ilçesinde dolmuş içerisinde H.A. isimli vatandaşın cebinden 850 TL parası çalındı. Olayla alakalı çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince şüphelinin aynı suçtan birçok defa yakalanan A.İ.C. (51) isimli şahıs olduğu tespit edildi. Farklı vatandaşların da mağdur olmaması için harekete geçen ekiplerce, şüphelinin resmini dolmuş şoförleri ile paylaşıldı.
Yankesicilik yapmak üzere tekrar dolmuşa binen şüpheliyi fark eden dolmuş şoförü durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekiplerce A.İ.C. isimli şahıs dolmuştan inemeden yakalandı. Daha önceki suçlarından da 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, şüphelinin yankesicilik olayları dolmuş kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahsın alışveriş poşetinin altından elini uzatarak yanındaki vatandaşların paralarını ve eşyalarını çaldığı görüldü. Görüntülerin devamında ise, polis ekiplerinin A.İ.C.’nin içerisinde bulunduğu dolmuşu durdurarak şahsı yakaladığı anlar yer aldı.

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