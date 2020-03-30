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Dolmuşların yolcu sayısında Korona virüs denetimi

GİRESUN HABERLERİ  | 30.03.2020 17:23 | Son Güncelleme

Giresun’da Korona virüs salgını nedeniyle önlemler en üst düzeye çıkarıldı ve bu kapsamda dolmuşların yolcu sayısı konusunda denetimler yapıldı.Korona virüs salgınına karşı Giresun genelinde alınan önlemler en üst düzeye çıkarıldı.

Dolmuşların yolcu sayısında Korona virüs denetimi

Giresun’da Korona virüs salgını nedeniyle önlemler en üst düzeye çıkarıldı ve bu kapsamda dolmuşların yolcu sayısı konusunda denetimler yapıldı.
Korona virüs salgınına karşı Giresun genelinde alınan önlemler en üst düzeye çıkarıldı. Şehir genelinde dükkânlar ikinci bir emre kadar hizmetlerine ara verirken şehir içi dolmuşlar, il ve ilçelerde köylere hizmet veren dolmuşlarda denetimler yapıldı.
Giresun Gemilerçekeği Mahallesi’nde trafik polisleri sinyalizasyon noktasında dolmuşları durdurup yolcu sayısını kontrol etti. Emniyet Müdürlüğü’nün tebligatı doğrultusunda dolmuş araçlarında olması gereken sayının üzerinde yolcu alan ve koronavirüs salgını nedeniyle risk oluşturacak derecede yolcu taşıyan araçlar tek tek incelendi. Ekipler, araç kapasitesinin yarısı kadar yolcu olması yani 14 kişilik araçlarda 7 kişi bulundurulması ve yolcuların mesafeli oturtulması konusunda incelemeler yaptı. Kuralı ihlal eden ve yolcuların sağlığını riske atan araç sürücülerine cezai işlem uygulandı.

Dolmuşların yolcu sayısında Korona virüs denetimi

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Merkez
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Büşra Eczanesi
Dogankent
Mutlu Eczanesi
Espiye
Evren Eczanesi
Eynesil
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