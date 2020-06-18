Dolu, bal kabağı tarlarına zarar verdi

Oltu’ya dün yağan sağanak yağmur ve dolu bal kabağı tarlasındaki fidelere zarar verdi.

Erzurum’un Oltu ilçesinde etkili olan dolu yağışı ekili alanlara zarar verdi. Oltulu çiftçi Ruhi Çalışkan’a ait bal kabağı tarlasında ekili olan bütün fideler zarar gördü.

Çiftçi Çalışkan, “Oltu’da bal kabağı üretimi yapmak için Adapazarından getirttiğim 570 kök bal kabağı fidesini tarlama ektim. İlkbahardan beri hayli emek verdim ama dün yağan sağanak yağmur ve dolu tarlamı perişan etti, bütün fidelerim zayiat oldu” dedi.

