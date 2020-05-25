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Dolu sonrası hasar tespit çalışmaları başladı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 25.05.2020 20:38 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta, Samsat ve Sincik ilçelerinde bayramın birinci günü etkili olan şiddetli dolu yağışında zarar gören tarım alanlarında hasar tespiti başladı.Ramazan Bayramının 1.

Adıyaman’ın Kahta, Samsat ve Sincik ilçelerinde bayramın birinci günü etkili olan şiddetli dolu yağışında zarar gören tarım alanlarında hasar tespiti başladı.
Ramazan Bayramının 1. gününde Kahta, Samsat ve Sincik ilçelerinde toplam 25 köyün ekili alanlarının etkilendiği aşırı dolu yağışında yaklaşık 25 ile 30 bin dekar arpa, buğday, sebze, bağ ve meyve bahçelerde hasar meydana geldi.
Şiddetli dolu yağışı sonrası Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, tarım ve orman ilçe müdürleri, ziraat odası başkanları, müdür yardımcıları ve kurum çalışanları ile birlikte zarar gören tarım alanlarında incelemelerde bulundu.
Ekipler tarafından yapılacak kesin hasar tespit çalışmalarının ardından, zarar gören tarım alanları için düzenlenecek raporlar, Tarım ve Orman Bakanlığı ile diğer ilgili kurumlara sunulacak.

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