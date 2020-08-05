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Dolunay görenleri kendisine hayran bıraktı

AYDIN HABERLERİ  | 05.08.2020 12:39 | Son Güncelleme

Aydın’da dün akşam saatlerinde kızıl tonları ile doğmaya başlayan dolunay, şehrin ışıkları ile birlikte görenleri kendisine hayran bıraktı.Dün akşam saatlerinde ortaya çıkmaya başlayan ayın doğuş anındaki kızıl hali görenleri şaşırttı.

Aydın’da dün akşam saatlerinde kızıl tonları ile doğmaya başlayan dolunay, şehrin ışıkları ile birlikte görenleri kendisine hayran bıraktı.
Dün akşam saatlerinde ortaya çıkmaya başlayan ayın doğuş anındaki kızıl hali görenleri şaşırttı. Efeler’de de ayın doğuş anındaki kızıl görüntüsünü fark eden amatör fotoğrafçılar da kendi imkanlarıyla anı yakalamaya çalıştı. Dolunay şehrin ışıkları ile birlikte güzel görüntü oluşturdu. Akşam saatlerinde kızıl tonlarda doğmaya başlayan ay yükseldikçe sarı rengini almaya başlarken bu değişiklik meraklı gözler tarafından saniye saniye gözlemlendi.

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Yüce Eczanesi
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