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Domaniç Dağları'nda kar etkili oluyor

12.04.2022 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Domaniç Dağları'nda kar etkili oluyor

Kütahya'nın Domaniç ve Bursa'nın İnegöl ilçeleri arasındaki Domaniç Dağları'nda kar yağdı.

Sabah saatlerinde başlayan yağışla Kocayayla mevkisi beyaza büründü.

Domaniç-İnegöl kara yolunda kar ve sis, zaman zaman ulaşımı olumsuz etkiledi. Hazırlıksız yola çıkan sürücüler zor anlar yaşadı.

Trafik ekipleri bölgeyi kullanan sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Kütahya İnegöl

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