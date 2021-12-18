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Domaniç Dağları'nda kar yağışı etkili oluyor

18.12.2021 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Domaniç Dağları'nda kar yağışı etkili oluyor

Kütahya'nın Domaniç ilçesini Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlayan 1500 rakımlı Kocayayla mevkisinde kar kalınlığı 48 santimetreye ulaştı.

Domaniç-İnegöl kara yolu Kocayayla geçidinde kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksama yaşanıyor.

Kocayayla mevkisinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 48 santimetreye ulaşırken Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri greyderler, kar küreme araçları ve rotatif ile yolu açık tutabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kolluk kuvvetleri tarafından ağır vasıtalı ve zincirsiz olan araçların geçişine izin verilmiyor.

Beyaza bürünen ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkan bölge, doğaseverler için bir eğlence mekanı oldu.

Doğal güzellikleriyle bilinen Topuk Yaylası'nda mola verenler ve ziyaretçiler, manzarayı cep telefonlarıyla görüntüledi.

Domaniç Dağları'na karın keyfini çıkarmaya gelen İsmail Mavigil, "Buranın karı eksik olmuyor. En erken kar buralara yağıyor. Hafta sonu olduğu için ailecek arkadaşlarla eğlenmeye geldik." dedi.

Doğa fotoğrafçısı Hakan Eliaçık ise hiçbir yerde kar olmazken Domaniç'e kar yağdığını, bu sebeple her kış fotoğraf çekmek için bölgeye geldiğini söyledi.

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