Domaniç Dağları’nda klip çekildi

Kültür Bakanlığı Türk Halk Müziği sanatçısı Emel Örgün’ün seslendirdiği türkü için Kütahya’nın Domaniç Dağları’nda klip çekti

Yazı ayrı kışı ayrı güzellikler sunan Domaniç dağları sonbaharın tüm renklerinin buluştuğu bu günlerde Kültür Bakanlığı Türk Halk Müziği sanatçısı Emel Örgün için bir açık hava stüdyoya dönüştü.

Sanatçı Emel Örgün’ün seslendirdiği ‘Feracemin ucu sırma’ adlı türkünün klibi, yönetmen Nihat Mermer tarafından eşsiz manzaraların eşliğinde kaydedildi.

Doğa Fotoğrafçısı ve Yönetmen Nihat Mermer, yaptığı açıklamasında, “Doğa fotoğrafçılığı için sık sık Domaniç’e geliriz ve bu bağlamda da Domaniç’te bir klip çekmeye karar verdik. Bursalı Kültür Bakanlığı Türk Halk Müziği sanatçısı Emel Örgün için burada klip çekmek istedik. Bu klipte iki şey hedefledik. Birincisi Domaniç’in eşsiz güzelliklerini Kocayayla’nın harika güzelliklerini Türkiye ile buluşturmak istedik. Çünkü Domaniç’e geldiğinizde yazın ayrı kışın ayrı güzellikler vardır. Bilhassa sonbaharda müthiş manzaralar vardır. Domaniç dağlarının yüzlerce farklı bölgesinde yüzlerce çeşitli renk Sonbaharda bizi bekliyor. İşte bizde bu renklerimizi yansıtabilmek amacıyla Domaniç’e geldik. İkinci olarak ta ‘Feracemin ucu sırma’ adlı Türkiye’de çekilmiş çok fazla klip yok bu bağlamda yeni teknoloji ile yeniden bir klip yapmak istedik. Böylelikle Türküyü de Domaniç dağlarında anlamlandırmak istedik. Bir Kütahyalı olarak benim buradan Müzik sektörüne çağrım olacak. Özellikle yönetmenlere tabi ki Türkiye’nin çeşitli yerlerinde çeşitli güzelliklerle dolu ancak Domaniç Dağlarını da keşfetmeyi bekliyoruz” dedi.

