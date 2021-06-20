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"Domaniç Göç Yolu Ekoturizm Projesi" kapsamında tarihi göç yolu açıldı

20.06.2021 01:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Domaniç Göç Yolu Ekoturizm Projesi" kapsamında tarihi göç yolu açıldı

Orman Genel Müdürlüğünce, Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda yazlık olarak kullanılan Kütahya'nın Domaniç ilçesi ile Bilecik'in Söğüt ilçeleri arasındaki 86 kilometrelik tarihi göç yolunun eko turizme kazandırılması için yürütülen çalışmalar tamamlandı.

"Domaniç Göç Yolu Ekoturizm Projesi" güzergahının başladığı, Osman Gazi'nin babaannesi, Ertuğrul Gazi'nin annesi, "Devlet Ana" olarak anılan "Hayme Ana"nın kabrinin bulunduğu Çarşamba köyünde projenin açılış töreni düzenlendi.

Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, burada yaptığı konuşmada, unutulmuş tarihi değerlerin öne çıkarılması gerektiğini söyledi.

Domaniç Göç Yolu Ekoturizm Projesi sayesinde genç beyinlerin geçmişlerini hatırlayabilecekleri bir alan oluştuğunu belirten Özkaya, "Burası eko turizm rotalarımızın ilki diyebileceğimiz bir yer. Çünkü burada kaynak değerlerimiz çok güçlü. Son dönemde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte doğaya yöneliş tutkusu daha da öne çıkmış durumda." dedi.

Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Dairesi Başkanı Özgür Balcı da Domaniç bölgesinin çok ciddi tarihi birikime sahip olduğunu, insanların güvenle bu alanda doğanın tadının dolu dolu çıkarılabileceğini anlattı.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin ise bu projenin ortak tarih bilincine ve tarihsel köklere ulaştıran ekolojik bir köprü olmasını temenni etti.

Törenin ardından, geçmişte Kayı Boyu'nun her yıl Domaniç'ten Söğüt'e yaptığı göç ve Osmanlı'nın ayak izlerinin bulunduğu güzergah, sosyal medya fenomenleri, atçılar, ATV ve bisiklet grupları ile yöresel kıyafetli kadınlar tarafından yüründü.

Daha sonra, Topukyayla Tabiat Parkı'nda bulunan gölde kano turu gerçekleştirildi.

Etkinlik, Çatalalıç mevkisine kurulan oba çadırları ve kamp ateşi etrafında Domaniç’in yöresel sanatçıları tarafından düzenlenen eğlenceyle sona erdi.

"Domaniç Osmanlı Göç Yolu Ekoturizm Projesi" güzergahı, Hayme Ana Türbesi, Ebe Çamlığı, Mızık Çamı Tabiat Anıtı, Karagöl ve Kızılsaray Yaylası, Ilıcaksu Tarihi Kavak Ağacı, Tarihi Bercin Kulesi ve Evi'nin yanı sıra Domaniç'in eşsiz doğasını ve saklı kalmış orman güzelliklerini görme fırsatı sunuyor.

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