"Domaniç Göç Yolu Ekoturizm Projesi" kapsamında tarihi göç yolu açıldı

Orman Genel Müdürlüğünce, Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda yazlık olarak kullanılan Kütahya'nın Domaniç ilçesi ile Bilecik'in Söğüt ilçeleri arasındaki 86 kilometrelik tarihi göç yolunun eko turizme kazandırılması için yürütülen çalışmalar tamamlandı.

"Domaniç Göç Yolu Ekoturizm Projesi" güzergahının başladığı, Osman Gazi'nin babaannesi, Ertuğrul Gazi'nin annesi, "Devlet Ana" olarak anılan "Hayme Ana"nın kabrinin bulunduğu Çarşamba köyünde projenin açılış töreni düzenlendi.

Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, burada yaptığı konuşmada, unutulmuş tarihi değerlerin öne çıkarılması gerektiğini söyledi.

Domaniç Göç Yolu Ekoturizm Projesi sayesinde genç beyinlerin geçmişlerini hatırlayabilecekleri bir alan oluştuğunu belirten Özkaya, "Burası eko turizm rotalarımızın ilki diyebileceğimiz bir yer. Çünkü burada kaynak değerlerimiz çok güçlü. Son dönemde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte doğaya yöneliş tutkusu daha da öne çıkmış durumda." dedi.

Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Dairesi Başkanı Özgür Balcı da Domaniç bölgesinin çok ciddi tarihi birikime sahip olduğunu, insanların güvenle bu alanda doğanın tadının dolu dolu çıkarılabileceğini anlattı.