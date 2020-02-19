YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Domaniç Ortaokulu’na kütüphane

Domaniç Ortaokulu’na kütüphane

KÜTAHYA HABERLERİ  | 19.02.2020 16:07 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde “Okullar Hayat Olsun Projesi" kapsamında Zenginleştirilmiş Kütüphane açılışı yapıldı.Domaniç Ortaokulu Z - Kütüphanesi açılış törenine Vali Toraman’ın yanı sıra Kaymakam Ahmet Salih Poçanoğlu, Belediye Başkan Vekili Mehmet Yeşilyaprak, İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Şube Müdürü İbrahim Aybek, İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Şentürk, Okul Müdürü Ramazan Duran, bazı daire müdürleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından kütüphanede incelemelerde bulunan Vali Toraman’a bilgi veren Okul Müdürü Ramazan Duran, 81 bin TL’ye mal olan kütüphanede bin adet kitap olduğunu söyledi.Vali Toraman ve İl Millî Eğitim Müdürü Başyiğit, daha sonra okulda incelemelerde bulunarak, sınıfları ziyaret edip öğrencilerle bir araya geldiler.

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde “Okullar Hayat Olsun Projesi" kapsamında Zenginleştirilmiş Kütüphane açılışı yapıldı.
Domaniç Ortaokulu Z - Kütüphanesi açılış törenine Vali Toraman’ın yanı sıra Kaymakam Ahmet Salih Poçanoğlu, Belediye Başkan Vekili Mehmet Yeşilyaprak, İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Şube Müdürü İbrahim Aybek, İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Şentürk, Okul Müdürü Ramazan Duran, bazı daire müdürleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.
Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından kütüphanede incelemelerde bulunan Vali Toraman’a bilgi veren Okul Müdürü Ramazan Duran, 81 bin TL’ye mal olan kütüphanede bin adet kitap olduğunu söyledi.
Vali Toraman ve İl Millî Eğitim Müdürü Başyiğit, daha sonra okulda incelemelerde bulunarak, sınıfları ziyaret edip öğrencilerle bir araya geldiler.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tüm dünyada koruma altında! Erzincan'da böyle görüntülendi Tüm dünyada koruma altında! Erzincan'da böyle görüntülendi
Kütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varKütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

‘Çaycı Hüseyin’ lakaplı Özmol Kula’ya hayran kaldı

‘Çaycı Hüseyin’ lakaplı Özmol Kula’ya hayran kaldı

Çıldır’da buz üstünde heyecanlı drift

Çıldır’da buz üstünde heyecanlı drift

Belediye ekiplerinin zorlu mesaisi

Belediye ekiplerinin zorlu mesaisi

Adilcevaz’da metanfetamin ele geçirildi

Adilcevaz’da metanfetamin ele geçirildi

Kosova Cumhuriyeti’nden Trakya Üniversitesi’ne büyük onur

Kosova Cumhuriyeti’nden Trakya Üniversitesi’ne büyük onur

Samsunspor’a alt yapıdan taze kan

Samsunspor’a alt yapıdan taze kan

Kütahya Namaz Vakitleri 19 Şubat Çarşamba

İmsak
06:18
Sabah
07:41
Öğle
13:19
İkindi
16:18
Akşam
18:47
Yatsı
20:04

Kütahya Nöbetçi Eczaneler19 Şubat Çarşamba

Paşaoğlu Eczanesi
Merkez
Peker Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Emet
Saniye Eczanesi
Gediz
İnal Eczanesi
Simav
Şule Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Emet Gençlerbirliğispor’dan tarihi skor

Emet Gençlerbirliğispor’dan tarihi skor

Gediz’de trafik kazası: 6 yaralı

Gediz’de trafik kazası: 6 yaralı

’’Emet pidesi’’ marka olma yolunda

’’Emet pidesi’’ marka olma yolunda

Şaphane’nin 40 yıllık kebapçısı

Şaphane’nin 40 yıllık kebapçısı

"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor

"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.