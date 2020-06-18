Domates ihracatında kotanın kaldırılması talebi

MANİSA (AA) - AHMET BAYRAM - Rusya'ya domates ihracatında uygulanan 200 bin tonluk kotanın yüzde 96'sını dolduran Türk ihracatçılar, kotanın kaldırılmasını istiyor

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Rusya'nın domates ihracatında 7 Şubat'ta koyduğu 200 bin tonluk kota dolmak üzere. 4 ayda Rusya'ya 191 bin 722 ton domates gönderen Türk ihracatçılar, sevkiyat aşamalarında ve Rusya gümrüklerinde sorun yaşamamak için kotanın kaldırılmasını talep ediyor.

Türk ihracatçıların, Rusya'nın uyguladığı kota dolmaya yaklaşınca sevkiyatlarını başta Balkan ve Avrupa ülkeleri olmak üzere alternatif pazarlara yönlendirdiği öğrenildi.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, 2015'te "Uçak krizi" olarak bilinen sürecin aşılmasının ardından iki ülke arasında yaş meyve sebze ticaretinin domates dışında bütün ürünlerde normalde döndüğünü, Rusya'nın sadece domateste Türkiye'ye kota koyduğunu anımsattı.

Uçak, Rusya tarafından konulan kotanın zaman zaman kademeli bir şekilde arttırıldığını hatırlatarak, Türk ihracatçısının 3-4 ayda bir Rusya’ya domates ihracatında kota sendromu yaşamak istemediğini, Rusya’ya domates ihracatında kotanın tamamen kaldırılmasını beklediklerini söyledi.