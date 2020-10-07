Domates yüklü Tır devrildi

Erzurum’un Aşkale ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden Tır yan yattı. Tır da yüklü domatesler karayoluna savruldu.

Edinilen bilgiye göre, bugün sabah saatlerinde Erzurum’un Aşkale ilçesinde Erzincan’dan Erzurum istikametine seyir halindeki 07 ALJ 573 plakalı Domates yüklü TIR Aşkale Belediyesi Kır Düğün Salonu mevkiine geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje düşerek yan yattı. Tır yaklaşık 40 metre sürüklendikten sonra durabildi. Kazada sürücü N.C hafif yaralı olarak kurtulurken araçta büyük çapta maddi hasar oluştu. Kaza sonrası yola savrulan domatesler vatandaşlar tarafından toplandı.

