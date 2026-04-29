SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Domenico Tedesco'yu havada kaptılar! Ayrılır ayrılmaz imza: İşte yeni takımı

Fenerbahçe’de 3-0’lık derbi yenilgisi sonrası Tedesco ile yollar ayrıldı. Sezon sonuna kadar takım Zeki Murat Göle’ye emanet edilirken yeni dönem başladı. İtalya teknik adamın yeni adresinin neresi olacağı merak edilirken dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. İşte detaylar...

Cevdet Berker İşleyen

Fenerbahçe’de Galatasaray karşısında alınan 3-0’lık yenilginin ardından teknik direktör Domenico Tedesco ile yollar ayrıldı. Sarı-lacivertli kulüp, bu kararı resmen duyururken sezonun geri kalanında takımın başında Zeki Murat Göle’nin olacağını açıkladı.

Ezeli rakibe karşı alınan ağır mağlubiyet, yönetimin teknik ekip konusunda hızlı bir adım atmasına neden oldu. Tedesco ile vedalaşan Fenerbahçe’de bu gelişme, sadece bir ayrılık değil aynı zamanda yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

YENİ DÖNEMİN İLK ADIMI

Kulüp, sezon sonuna kadar takımı Zeki Murat Göle’ye emanet etti. Bu tercih, hem mevcut süreci toparlama hem de gelecek planlamasını şekillendirme açısından kritik bir hamle olarak görülüyor.

TEDESCO’YA İTALYA’DAN İLGİ

Fenerbahçe macerası sona eren Tedesco için Avrupa’dan ilgi gecikmedi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Serie A ekiplerinden Fiorentina, genç teknik adamı gündemine aldı.

YENİ YAPILANMA PLANINDA ADAY

Fiorentina’nın beklentilerin altında kalan sezonun ardından köklü bir değişime hazırlandığı ve bu süreçte Tedesco’yu önemli adaylardan biri olarak değerlendirdiği ifade ediliyor. 38 yaşındaki çalıştırıcının, genç ve dinamik yapısıyla bu projeye uygun bir profil çizdiği belirtiliyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.