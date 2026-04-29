Domenico Tedesco'yu havada kaptılar! Ayrılır ayrılmaz imza: İşte yeni takımı

Fenerbahçe’de Galatasaray karşısında alınan 3-0’lık yenilginin ardından teknik direktör Domenico Tedesco ile yollar ayrıldı. Sarı-lacivertli kulüp, bu kararı resmen duyururken sezonun geri kalanında takımın başında Zeki Murat Göle’nin olacağını açıkladı.

Ezeli rakibe karşı alınan ağır mağlubiyet, yönetimin teknik ekip konusunda hızlı bir adım atmasına neden oldu. Tedesco ile vedalaşan Fenerbahçe’de bu gelişme, sadece bir ayrılık değil aynı zamanda yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

YENİ DÖNEMİN İLK ADIMI

Kulüp, sezon sonuna kadar takımı Zeki Murat Göle’ye emanet etti. Bu tercih, hem mevcut süreci toparlama hem de gelecek planlamasını şekillendirme açısından kritik bir hamle olarak görülüyor.

TEDESCO’YA İTALYA’DAN İLGİ

Fenerbahçe macerası sona eren Tedesco için Avrupa’dan ilgi gecikmedi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Serie A ekiplerinden Fiorentina, genç teknik adamı gündemine aldı.

YENİ YAPILANMA PLANINDA ADAY

Fiorentina’nın beklentilerin altında kalan sezonun ardından köklü bir değişime hazırlandığı ve bu süreçte Tedesco’yu önemli adaylardan biri olarak değerlendirdiği ifade ediliyor. 38 yaşındaki çalıştırıcının, genç ve dinamik yapısıyla bu projeye uygun bir profil çizdiği belirtiliyor.