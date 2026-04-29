Fenerbahçe'den ayrılmayı kafasına koyan Ederson'un yeni adresi belli oldu bile!

Şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Fenerbahçe'de sezonun ilk ayrılığı gerçekleşmek üzere... Galatasaray maçında gördüğü kırmızı kartla taraftarların tepkisini çeken Brezilyalı oyuncunun Türkiye'den ayrılmaya karar verdiği öğrenildi.

SUUDİ ARABİSTAN'A GİDİYOR!

Türkiye kariyerini kafasında bitiren Ederson'un önümüzdeki yıl Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a imza atacağı iddia edildi. Suudi yetkililerin sarı-lacivertli kurmaylarla bir araya geleceği ve bu transferi çok geçmeden noktalayacağı ifade edildi.

11 MİLYON EURO KAZANIYOR

Manchester City'den sezon başında 11 milyon Euro bedelle transfer edilen Ederson'un yıllık 11 milyon Euro maaş aldığı biliniyor. Fenerbahçe'nin de performansından memnun kalmadığı Ederson'u bu sebeple elden çıkartıp para kazanabileceği öğrenildi.