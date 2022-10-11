Domestos'tan binlerce okulun "Okulum Temiz" belgesi almasına katkı

İSTANBUL (AA) - Domestos, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) okullarda temizlik ve hijyen standardına yönelik yürüttüğü "Okulum Temiz" programına katkı sağlıyor.

Domestos açıklamasına göre, Okul Hijyen Programı'nı 11 yıldır kesintisiz olarak yürüten ve Türkiye'deki sayısız ilkokul ve ortaokul öğrencisi için değer yaratan Domestos, şimdi de MEB'in Okulum Temiz belgelendirme programına katkı sunacak.

Domestos, imzalanan protokolle İstanbul'daki tüm ilkokul ve ortaokulların Okulum Temiz belgesi alma sürecinde okullara hijyen desteği verecek. Sunulan katkılarla hijyen konusunda iyileştirmeler sağlayan okullar, MEB tarafından yapılan denetimler sonrasında Okulum Temiz belgesi almaya hak kazanacak. Ayrıca, MEB tarafından İstanbul’da belirlenen okulların tuvaletleri de Domestos tarafından yenilenecek.

Şirket, 2021'de Bakanlık tarafından tespit edilen 350 okulun sürdürülebilir hijyen için ihtiyaç duyduğu tüm temizlik ve hijyen malzemeleri ile ekipmanlarını ücretsiz temin etmişti.

- Domestos Okul Hijyen Programı milyonlarca öğrenciye ulaştı

Domestos Okul Hijyen Programı, bugüne kadar yaklaşık 4 milyon şişe ürün bağışı ve temizlik personeline yönelik hijyen eğitimleriyle 81 ilde 25 bin okuldan 8 milyon öğrenciye fayda sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Unilever Türkiye ve Orta Doğu Ev Bakım Kategorisinden Sorumlu Genel Müdürü Ali Fuat Orhonoğlu, şunları kaydetti:

"Domestos Okul Hijyen Programı ile 11 yıldır okullarda hijyen standartlarına ve temizlik bilincine katkı sağlayarak kamunun özverili çalışmalarını destekliyoruz. Toplumsal fayda yaratma konusunda kamu ve özel sektör iş birliği modelinin dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli kazanımlar yaratacağına inanıyoruz. Şimdiye kadar 81 ilde 25 bin okulda 8 milyon öğrenciye ulaştık. Okullarda sürdürülebilir hijyen için çalışmalarımızın kapsamını daha da genişletiyor, İstanbul'daki tüm ilkokul ve ortaokulların Okulum Temiz belgesi alması için destek sözü veriyoruz. Ayrıca, MEB'in İstanbul'da belirlediği okulların tuvaletlerini yenilemek üzere de çalışmalarımızı başlattık. Okullara son damlasına kadar hijyen sözümüz var."

