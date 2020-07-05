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Domuz avında şüpheli ölüme 2 tutuklama

KÜTAHYA HABERLERİ  | 05.07.2020 18:08 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde domuz avına gittiği esnada arkadaşları tarafından çenesinden vurulmuş halde ölü bulunan Mehmet Ali Ceylan olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si tutuklandı.Karaağıl köyünde yaşayan Mehmet Ali Ceylan (49), iki gün önce bahçelerdeki ürünlere zarar veren domuzları avlamak için 4 arkadaşıyla Yılanlı Çağıl Deresi mevkisinde domuz sürüsünün peşine düşmüş, bir süre sonra arkadaşları Ceylan’ı yerde hareketsiz halde bulmuşlardı.

Domuz avında şüpheli ölüme 2 tutuklama

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde domuz avına gittiği esnada arkadaşları tarafından çenesinden vurulmuş halde ölü bulunan Mehmet Ali Ceylan olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si tutuklandı.
Karaağıl köyünde yaşayan Mehmet Ali Ceylan (49), iki gün önce bahçelerdeki ürünlere zarar veren domuzları avlamak için 4 arkadaşıyla Yılanlı Çağıl Deresi mevkisinde domuz sürüsünün peşine düşmüş, bir süre sonra arkadaşları Ceylan’ı yerde hareketsiz halde bulmuşlardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ceylan’ın silahla vurularak hayatını kaybettiğini belirlemişti.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Ceylan’ın, beraber ava gittiği 4 arkadaşı Emet Adliyesine sevk edilirken, şüphelilerden M.Ş. ve B.K., nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer şüpheliler A.O.Ş. ve F.Y. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Öte yandan avda kullanılan tüfekler balistik incelemeye gönderildi.

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