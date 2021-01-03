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Domuz avlarken otomobili şarampole düşen adam öldü

BALIKESİR HABERLERİ  | 03.01.2021 21:58 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Kepsut ilçesinde otomobili ile domuz avlamaya çalışan bir kişi, aracının şarampole düşmesi sonucu hayatını kaybetti.Edinilen bilgi ve iddialara göre kaza, Kepsut’un Karagöz Kırsal mahallesinin Kocadere Gökyer mevkiinde meydana geldi.

Balıkesir’in Kepsut ilçesinde otomobili ile domuz avlamaya çalışan bir kişi, aracının şarampole düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgi ve iddialara göre kaza, Kepsut’un Karagöz Kırsal mahallesinin Kocadere Gökyer mevkiinde meydana geldi. Otomobili ile domuz avlamaya çalışan Cevdet Karabulut, aracının şarompole kayması sonucu hayatını kaybetti. Otomobilin şarampole düştüğünü gören vatandaşlar, 112 Acil Sağlık hattını arayarak yardım istedi. İhbar sonrası olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün kaza esnasında hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma kazayla ilgili incelemesini sürdürüyor.

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