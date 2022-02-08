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"Don Giovanni'yi Nasıl Bilirdiniz?" anlatımlı konser sanatseverlerle buluştu

08.02.2022 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Don Giovanni'yi Nasıl Bilirdiniz?" anlatımlı konser sanatseverlerle buluştu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Devlet Opera ve Balesinin (İDOB) anlatımlı konser konseptiyle Don Giovanni Operası'ndan kesitleri sahnelediği "Don Giovanni'yi Nasıl Bilirdiniz?" Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Sahnesi'nde seyircilerle buluştu.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın bestelediği, Lorenzo Da Ponte'nin de librettosunu kaleme aldığı "Don Giovanni Operası" kara komedi olarak nitelendiriliyor.

Eser ve karakterlerin analizlerinin İstanbul Devlet Opera ve Balesi Sanat Yönetmeni Suat Arıkan tarafından aktarıldığı konserde, solistler Caner Akgün (Don Giovvanni), Işık Belen (Leporello),Hale Soner Kekeç ( Donna Anna), Barbora Hitay (Donna Elvira), Ufuk Toker (Don Ottavio), Bezmi Hazal Ekşi (Zerlina), Emre Güngör (Masetto) ve Göktuğ Alpaşar (Il Commendatore), Fügen Yiğitgil'in piyanosu eşliğinde sahne aldı.

Konser, 12 Şubat'ta Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde de izlenebilecek.

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