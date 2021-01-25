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Donan Arin Gölü 7’den 70’e herkesin eğlence alanı oldu

25.01.2021 09:21 | Son Güncelleme:
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Bitlis’in Adilcevaz ilçesi sınırlarında bulunan Arin Gölü soğuk havalardan dolayı yüzeyi buz tutunca, köyde bulunan 7’den 70’ her kesimin eğlence alanı oldu.İlçeye bağlı Göldüzü Köyü kenarında bulunan ve her yıl Ocak ve Şubat aylarında tamamen buz tutan gölün üzerinde gençler futbol oynarken orta yaşlı vatandaşlar ise bağlama eşliğinde halay çekiyorlar.

Bitlis’in Adilcevaz ilçesi sınırlarında bulunan Arin Gölü soğuk havalardan dolayı yüzeyi buz tutunca, köyde bulunan 7’den 70’ her kesimin eğlence alanı oldu.
İlçeye bağlı Göldüzü Köyü kenarında bulunan ve her yıl Ocak ve Şubat aylarında tamamen buz tutan gölün üzerinde gençler futbol oynarken orta yaşlı vatandaşlar ise bağlama eşliğinde halay çekiyorlar. Onlarca futbol sahası büyüklüğündeki Arin Gölü yaz aylarında Flamingolara ev sahipliği yaparken kış aylarında ise misafirleri insanlar oluyor. Köy meydanında bir araya gelen gençler, çocuklar ve köyün ileri gelenleri havanında güzel olmasını fırsat bilerek kendilerini donan gölün üzerine atıyorlar. Gölün üzerindeki buzun katmanının yaklaşık 50 santimetre olduğunu söyleyen köylüler, bazen de mangallarını alıp piknik bile yaptıklarını ifade ettiler. Yaz aylarındaki görüntüsünden uzak olan gölün ziyaretçileri köyün gençleri oluyor. Uzun süre buz üstünde futbol maçı yapan gençler günün sonuna doğru bağlama eşliğinde halay çekiyorlar. Köylülerden Orhan Emen, özellikle vatandaşları yaz ve kış aylarında bu göle davet ederek, “Burası Adilcevaz ilçesine bağlı Göldüzü köyünde bulunuyor. Yaz aylarında 200’e yakın kuşa ev sahipliği yapan bir göl. Flamingoların dinlendiği bir yer. Kış ayları ile birlikte bu göl her yıl olduğu gibi bu yıl da buz tuttu. Gençler ve çocuklar buraya gelerek futbol oynuyor. Bazen de halay çekiyorlar. Özellikle fotoğrafçıları bu bölgeye davet ediyoruz. Bizler yaz aylarında buralarda piknik yapıyoruz. Kış aylarında da eğlence yerimiz oluyor” dedi.
Bağlama çalarak gençleri eğlendiren Ünal Emen ise, “Bizler köylerin gençleri ile birlikte buraya geliyoruz. Her yıl bu dönemde Arin Gölü buz tutuyor. Kalın buz tabakasının üstünde hem futbol oynuyoruz. Hem de köylülerimizle birlikte halayla çekerek eğleniyoruz” dedi.

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