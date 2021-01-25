YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Donan kanalizasyon kapakları pürümüzle açıldı

Donan kanalizasyon kapakları pürümüzle açıldı

25.01.2021 11:51 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, donan kanalizasyon kapaklarını pürümüz yardımıyla açtı.Kar yağışının yerini dondurucu soğuk havaya bıraktığı ve her tarafın buz pistine dönüştüğü Hakkari’de belediye ekipleri yer yer zor anlar yaşıyor.

Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, donan kanalizasyon kapaklarını pürümüz yardımıyla açtı.
Kar yağışının yerini dondurucu soğuk havaya bıraktığı ve her tarafın buz pistine dönüştüğü Hakkari’de belediye ekipleri yer yer zor anlar yaşıyor. Kentin değişik noktalarında arızalanan kanalizasyon şebekelerine müdahale eden Belediye Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri buzla mücadele ediyor. Buz tutan kanalizasyon kapaklarını önce pürümüzle sonra kazmaların yardımı ile yerinde sökerek arızaları gidermeye çalışan belediye ekibi dondurucu havada özverili bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Buzla kaplanan kanalizasyon kapaklarını pürümüz yardımı ile buzdan çözdüklerini belirten belediye ekipleri, soğuk havanın her geçen gün etkisini sürdürdüğünü belirtiler.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mesleğini bırakıp bu işe girdi! Tanesini 70 bin TL'den satıyor Mesleğini bırakıp bu işe girdi! Tanesini 70 bin TL'den satıyor
Yüksekova’da birçok ev sular altında kaldıYüksekova’da birçok ev sular altında kaldı
1/

Hakkari Namaz Vakitleri 25 Ocak Pazartesi

İmsak
05:43
Sabah
07:07
Öğle
12:22
İkindi
15:04
Akşam
17:28
Yatsı
18:46

Hakkari Nöbetçi Eczaneler25 Ocak Pazartesi

Umut Eczanesi
Merkez
Merkez Eczanesi
Semdinli
Su Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster
Hakkari ECZANELER
Hakkari ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Hes Kablo Kayserispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hes Kablo Kayserispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk edecek

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk edecek

Samsunspor'da çevrim içi toplantı

Samsunspor'da çevrim içi toplantı

67 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu

67 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu

Diğer Haberler

Hakkari’de onlarca yerleşim yeri ulaşıma açıldı

Hakkari’de onlarca yerleşim yeri ulaşıma açıldı

Müftü Gürbüz: “Engeller hizmetlere mani değildir”

Müftü Gürbüz: “Engeller hizmetlere mani değildir”

Belediyenin su arıza timi engel tanımıyor

Belediyenin su arıza timi engel tanımıyor

Köy yolları yeniden ulaşıma açılıyor

Köy yolları yeniden ulaşıma açılıyor

VEDAŞ ekibi elektrik arızasını gidermeye devam ediyor

VEDAŞ ekibi elektrik arızasını gidermeye devam ediyor

Eksi 25 derecede nöbet tutan güvenlik korucularına kışlık maske

Eksi 25 derecede nöbet tutan güvenlik korucularına kışlık maske

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.