Donanma Komutanlığındaki darbe girişimi davasından dosyası ayrılan sanıkların yargılanması sürüyor

KOCAELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada, dosyaları ayrılan 6'sı tutuksuz, 13'ü firari 19 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar ile avukatları ve sanık yakınları katıldı.

Davaya müdahil olan Cumhurbaşkanlığı adına avukat Hilal Esra Uslu da duruşmada hazır bulundu.

Söz verilen sanıklar, gelen bilgi ve belgelerde aleyhlerine olan hususları kabul etmediklerini, dosyalarının tefrik edilerek beraatlerine karar verilmesini talep etti.

Sanık avukatları da dosyanın ayrılmasını ve savcının mütalaa vermesi halinde esasa ilişkin savunma yapabileceklerini belirtti.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında eksik olan dijital materyaller ile bazı evrakların ilgili kurumlardan istenmesine, gelecek celsede bazı tanıkların dinlenmesine ve firari sanıkların haklarındaki yakalama kararlarının infazının beklenmesine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, firari sanıklar Fetullah Gülen, Ayhan Bay, Güray Çerman, Levent Dündar, Ersoy Aktaş, Özkan Yıldırım, Cihat Tezel, Güngör Korkmaz, Hamza Koç, Hasan Altuntepe, Mahmut Salık, Mustafa Vasfi Yağcı ve Özkan Turhan hakkında çıkarılan yakalama kararlarının infazının beklenmesine, dosyanın henüz tekamül etmediği için tefrik taleplerinin reddine karar vererek, bazı tanıkların dinlenilmesi ve eksik olan evrakların beklenilmesi için duruşmayı 3 Şubat 2021'e erteledi.