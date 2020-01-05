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  4. Dondurucu soğukta nefes kesen maç

Dondurucu soğukta nefes kesen maç

MUŞ HABERLERİ  | 05.01.2020 15:18 | Son Güncelleme

Muş Yağmur Spor, evinde konuk ettiği Van Yol Spor’a karşı dondurucu soğukta mücadele ettiği maçı 6-1’lik skorla kaybetti.Kadınlar 3.

Muş Yağmur Spor, evinde konuk ettiği Van Yol Spor’a karşı dondurucu soğukta mücadele ettiği maçı 6-1’lik skorla kaybetti.
Kadınlar 3. Liginde mücadele eden Muş Yağmur Spor Kulübü ve Van Yol Spor, sentetik çim sahada karşı karşıya geldi. Müsabakayı Van Yol Spor, üstün oyunu ile 6-1’lik skorla kazandı. Maddi imkansızlıklar nedeniyle yetenekli topçularını başka kulüplere kaptıran Muş Yağmur Spor Kulübü, konuk ettiği Van Yol Spor’a farklı mağlup oldu.
Maçın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Muş Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Kemal Türkan, 6-1 mağlup olduklarını ve sonucun üzücü olduğunu söyledi. Yağmur Spor’un lige iyi bir başlangıç yaptığını ve ilk 3 haftada lider konumunda olduğunu hatırlatan Türkan, “Fakat bunun en büyük nedenlerinden birisi imkansızlıklar, malzeme, tesis eksikliklerinden kaynaklanıyor. İyi başlayan bir takım kötüye doğru gidiyorsa eksikleri araştırmak lazım” dedi.
Muş Yağmur Spor Kulübü Başkanı Haldun Bayrak ise, en iyi 2 sporcusunu maddi sıkıntılar nedeniyle başka kulüplere kaptırdığını söyledi. Yardım talebine gittiği tüm kapıların yüzlerine kapandığını ifade eden Başkan Bayrak, “Kimse bize destek çıkmıyor. Dışarıdan getirdiğimiz futbolculara rakip takımlar maddi imkan sunuyorlar. Biz de bu olanakları sağlayamadığımız için elimizdeki futbolcuları kaybediyoruz” diye konuştu.

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