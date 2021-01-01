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Dondurucu soğukta yem nöbeti

MUŞ HABERLERİ  | 01.01.2021 14:30 | Son Güncelleme

Muş’ta kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuk nedeniyle yem bulmakta güçlük çeken kuşlar, her sabah mesken tuttukları alanda kendilerine yem veren vatandaşı bekliyor.Muş’ta dondurucu soğuklarda yaşam mücadelesi veren kuşlara her sabah kovayla yem taşıyan Nail Akar isimli vatandaş, hayvanların yiyecek ihtiyacını karşılıyor.

Muş’ta kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuk nedeniyle yem bulmakta güçlük çeken kuşlar, her sabah mesken tuttukları alanda kendilerine yem veren vatandaşı bekliyor.
Muş’ta dondurucu soğuklarda yaşam mücadelesi veren kuşlara her sabah kovayla yem taşıyan Nail Akar isimli vatandaş, hayvanların yiyecek ihtiyacını karşılıyor. Özellikle kırsal kesimde hava sıcaklığının eksi 15 dereceleri bulması yaban hayvanlarını olumsuz yönde etkiliyor. Kanatlı hayvanların kış mevsiminde hayatta kalabilmeleri için onları kendi eliyle besleyen Akar, her gün bir saatini kuşlara yem taşımakla geçiriyor.
Soğuk kış günlerinde kuşların yem bulmakta güçlük çektiğini ifade eden Akar, vatandaşlardan cam, balkon ve kapı önlerine yem bırakmaları konusunda hassasiyet göstermelerini istedi.
Kuşların her sabah soğuktan dolayı kapı önünde yem beklediğini kaydeden Akar, “Kış mevsiminde olmamızdan dolayı hayvanlara her sabah buğday serpiyorum. Her yer karla kaplı olduğu için her sabah buraya geliyorlar. Bende sabah erkeden onları yemliyorum” dedi.

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