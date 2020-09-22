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Döner Trofe yeni sahibini arıyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 22.09.2020 13:07 | Son Güncelleme

İstanbul Boğazı’nda yelkenlilerin geçişine sahne olacak Turkcell Platinum Bosphorus Cup, 26-27 Eylül tarihlerinde yapılacak

İSTANBUL (AA) - Turkcell Platinum Bosphorus Cup’ın bu yıl 19’uncusu düzenlenecek, İstanbul Boğazı’nda rengarenk yelkenlilerin geçişine sahne olacak yarışlar, 26-27 Eylül tarihlerinde yapılacak.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, yelkencilerin mücadele edeceği Turkcell Platinum Bosphorus Cup’ın şampiyonuna verilecek "Döner Trofe Kupası", geçen yılın şampiyonu İstanbul Cerrahi Cheese tarafından organizasyonu düzenleyen ORG Sports Management’a teslim edildi.

Yelken yarışları arasında Türkiye’nin en prestijli yarışlarından biri olan ve bu sene 19’uncu kez yelken tutkunlarını İstanbul’da buluşturacak Turkcell Platinum Bosphorus Cup’ta geleneksel kupa devir teslim töreni gerçekleştirildi. 26-27 Eylül tarihlerinde Kovid-19 önlemleri eşliğinde gerçekleşecek Turkcell Platinum Bosphorus Cup’ın görkemli şampiyonluk kupası "Döner Trofe Kupası" yeni şampiyona verilmek üzere organizasyona teslim edildi.

Yerli ve yabancı onlarca yelkenlinin mücadele edeceği Turkcell Platinum Bosphorus Cup’ın kupa devir teslimine ORG Sports Management kurucusu Orhan Gorbon ve son şampiyon İstanbul Cerrahi Cheese adına Levent Peynirci katıldı.

- Gümüş kupa ağırlığı 7 kilogram

Organizasyon ekibine teslim edilen ve tamamen kristal malzemeden üretilen gümüş kupa, Turkcell Platinum Bosphorus Cup’ta bu yılki yeni sahibini bekliyor. 2002 yılından bu yana devam eden yarışlara özel olarak Türk tasarımcı Can Yalman’ın dizayn ettiği, 7 kilogram ağırlığındaki gümüş kupa bu yıl 27 Eylül’de şampiyon takımın ellerinde havaya kalkacak.

İki gün boyunca sürecek etkinliğin ilk gününde yelkenliler, İstanbul Boğazı’nda mücadele edecek. Yelkenliler, Boğaz’ın rengarenk süslenmesini sağlarken aynı zamanda ikinci güne avantajlı başlamak için mücadele edecek. Boğaz Yarışı’nda tekneler Beşiktaş’tan start alacak, Anadolu Hisarı’nda dönecek ve Çırağan Sarayı önündeki finiş noktasına gelecek. Turkcell Platinum Bosphorus Cup, 27 Eylül Pazar günü Caddebostan’daki şamandıra yarışlarıyla sona erecek.

- Tüm yarışlarda sıkı kovid-19 önlemleri

19’uncu Turkcell Platinum Bosphorus Cup öncesinde Kovid-19’a karşı tüm sağlık ve güvenlik önlemleri alındı. Her tekneye uyarı levhaları konurken, yelkenciler teknelerini sık sık dezenfekte edecek.

Her katılımcı yelkenlisinde yeterli sayıda siperlik, maske, dezenfektan ve eldiven de bulunduracak. Yarışmacılar, ateş ölçümleri yaparak binecekleri teknelerinde sosyal mesafeyi de koruyacaklar.

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