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Dönerci dükkanı kurşunlandı

04.05.2023 08:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir dönerci dükkanı kimliği tespit edilemeyen kişi veya kişiler tarafından kurşunlandı.

Dönerci dükkanı kurşunlandı

Olay, saat 02.00 sıralarında Kadıköy Mahallesi, Zümrüt Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye, bir döner dükkanı kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kurşunlandı. Kurşunların isabet ettiği dükkanın camları ise kırıldı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri bölgede çevre güvenliği alırken, olay yerinde incelmelerde bulundu. Ekiplerin çalışmaları neticesinde 3 el ateş edildiği ortaya çıktı. Meydana gelen olayda dükkanın kapalı olması faciayı önlerken, kimsenin yaralanmadığı olmadığı öğrenildi.

Polis, kaçan kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

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