Döngel Mesire Alanı’nda yürüyüş ve inceleme bir arada

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Döngel Mesire Alanı’nda hem yürüyüş yaptı hem de proje hakkında incelemelerde bulundu.

Başiskele Belediye Başkanı M.Yasin Özlü’nün seçim beyannamesinde vaat ettiği projelerden biri olan Mesire alanları projelerinden ilki olan “Döngel Mesire Alanı”nı teşkilat ekibiyle ve başkan yardımcıları ile birlikte yerinde inceledi. Beraberindeki heyet ile birlikte mesire alanında spor yapan Özlü, de projenin son durumu hakkında da bilgi aldı. Çalışmalar hakkında yerinde bilgi paylaşımında bulunan Başkan Özlü, teşkilat ve gençler, kadınlardan da görüşlerini alarak gerekli istişarelerde bulundu. İncelemenin ardından açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Özlü, “Mesire alanlarımız komşularımızın tatil günlerinde en çok ziyaret ettikleri alanlar. Modern kentleşme ile yapılaşmaları arttırırken aynı zamanda doğal yapımızı bozmadan komşularımıza soluklanabilecek sosyal donatı alanları kazandırıyoruz. Bu kapsamda seçim beyannamemizde söz verdiğimiz projelerimizi ekiplerimize itinalı bir şekilde hayata geçiriyoruz. Projelerimizi tüm vatandaşlarımız ve teşkilattaki arkadaşlarımız ile paylaşıyor olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.



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