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Donguri yöntemi kitap oldu

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 28.01.2020 12:23 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi Matematik Evi’nde, eğlenceli ve görsel düşünme becerisini geliştiren Japon Donguri yöntemi, hazırlanan eğitim kitabı ile öğrencilere sunuluyor.Tepebaşı Belediyesi’nin her yaştan bireyi matematiğin gerçek dünyası ile tanıştırmayı amaçlayan Matematik Evi, ‘Çizerek matematik öğrenme’ yolu olarak bilinen Japon Donguri yöntemini öğrenciler ile buluşturuyor.

Tepebaşı Belediyesi Matematik Evi’nde, eğlenceli ve görsel düşünme becerisini geliştiren Japon Donguri yöntemi, hazırlanan eğitim kitabı ile öğrencilere sunuluyor.
Tepebaşı Belediyesi’nin her yaştan bireyi matematiğin gerçek dünyası ile tanıştırmayı amaçlayan Matematik Evi, ‘Çizerek matematik öğrenme’ yolu olarak bilinen Japon Donguri yöntemini öğrenciler ile buluşturuyor. Merkezde kullanılan farklı metotlardan biri olan Donguri, Akemi Bülbül tarafından hazırlanan ve Tepebaşı Belediyesi tarafından öğrencilere sunulan kitap ile eğlenceli bir matematik serüveni vadediyor. Zor bir ders olarak bilinen matematik, Japon Donguri yöntemi ile eğlenceli ve merak uyandıran bir hal alıyor. Yaklaşık 1 yıldır devam eden derslere, 8-10 yaş arası bin 20 öğrenci katıldı. Şubat ayı itibari ile başlayacak olan yetişkin gruplarına ise şimdiye kadar 30 vatandaşın kayıt yaptığı bildirildi.

“Matematiği sevdirmeyi hedefledik”
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da hazırlanan kitap ve Matematik Evi hakkında yaptığı değerlendirmede, “2018 yılında hizmete kazandırdığımız ve Eskişehir’de bir ilk olan Matematik Evi’nde, her yaştan insana farklı metotlar ile matematiği sevdirmeyi hedefledik. İlk ve Ortaöğretimin temel taşlarından biri olan fakat ne yazık ki zor ve sevimsiz bir alan olarak algılanan matematiği, çocuklarımızın ve gençlerimizin keyifle zihin jimnastiği yaptığı bir oyun alanına dönüştürmek istiyoruz. Matematik Evi’mizin temel yöntemi olan ‘Dokunarak Matematik’ yaklaşımının yanına, şimdi de ‘Çizerek Matematik’ yaklaşımını koymak istiyoruz. Matematik öğretimine yeni bir bakış açısı getiren Japon Donguri yöntemini bizlerle ve öğrencilerle tanıştıran ve kitabın hazırlanmasında emeği geçen tüm eğitimcilere teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

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