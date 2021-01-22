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Donmak üzere olan sokak köpeklerine Hendek Belediyesi sahip çıktı

22.01.2021 13:07 | Son Güncelleme:
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Sokak köpeklerinin donma tehlikesi geçirdiği bilgisini alan Hendek Belediyesi ekipleri, gece yarısı harekete geçerek tedavileri yapılmak üzere Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evine götürdü.Dün akşam saat 22.30 sularında Selman Dede Mesire Alanında sokak köpeklerinin soğuktan donmak üzere olduklarının bilgisini alan Hendek Belediyesi ekipleri harekete geçti.

Sokak köpeklerinin donma tehlikesi geçirdiği bilgisini alan Hendek Belediyesi ekipleri, gece yarısı harekete geçerek tedavileri yapılmak üzere Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evine götürdü.
Dün akşam saat 22.30 sularında Selman Dede Mesire Alanında sokak köpeklerinin soğuktan donmak üzere olduklarının bilgisini alan Hendek Belediyesi ekipleri harekete geçti. Kısa sürede mesire alınana hareket eden Sağlık İşleri ve Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, ormanlık alanda bitkin haldeki hayvanları buldu. Arama çalışmaları sonucunda üşümüş ve bitkin düşmüş sokak hayvanları tedavileri yapılmak üzere Hendek Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evine götürüldü.
Konuyla ilgili bilgi veren Hendek Belediyesi Başkanı Turgut Babaoğlu, “Selman Dede mesire alanında donma tehlikesi geçirdikleri ve aç olduklarını öğrendiğimiz can dostlarımız için hemen harekete geçtik. Barınağımıza götürülen can dostlarımızı beslememizin ardından, tedavi süreçlerini başlattık. Sağlık durumları iyi. Onlar artık bize emanet” dedi.

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