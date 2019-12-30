YURTHABER
  4. Donmak üzere olan yavru köpekleri jandarma kurtardı

Donmak üzere olan yavru köpekleri jandarma kurtardı

MUŞ HABERLERİ  | 30.12.2019 18:23 | Son Güncelleme

Muş Valisi İlker Gündüzöz, kırsal kesimde donmak üzereyken jandarma ekipleri tarafından kurtarılan 7 köpek yavrusu hakkında veterinerden bilgi aldı.Muş’un Bostankent köyünde jandarma ekipleri tarafından yol üzerinde donmak üzereyken fark edilen 7 köpek yavrusu, bulunduğu yerden kurtarılarak Muş Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakım Evine teslim edildi.

Muş Valisi İlker Gündüzöz, kırsal kesimde donmak üzereyken jandarma ekipleri tarafından kurtarılan 7 köpek yavrusu hakkında veterinerden bilgi aldı.
Muş’un Bostankent köyünde jandarma ekipleri tarafından yol üzerinde donmak üzereyken fark edilen 7 köpek yavrusu, bulunduğu yerden kurtarılarak Muş Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakım Evine teslim edildi. Muş Valisi İlker Gündüzöz, Muş Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakım Evini ziyaret ederek yavru köpeklerin son durumu hakkında Veteriner Ferit Şengül’den bilgi aldı.

PARTNERCem Yılmaz'dan Defne Samyeli açıklamasıCem Yılmaz'dan Defne Samyeli açıklaması
Kaymakam Avcı, il üçüncüsü kızı tabletle ödüllendirdiKaymakam Avcı, il üçüncüsü kızı tabletle ödüllendirdi
Başkan Onuler güven tazelediBaşkan Onuler güven tazeledi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

İBB'den 'ücretsiz ulaşım' açıklaması

İBB'den 'ücretsiz ulaşım' açıklaması

Üniversitelilerin kız kavgasında korkunç son!

Üniversitelilerin kız kavgasında korkunç son!

İzmir'deki peş peşe cinayetlerle ilgili yeni gelişme

İzmir'deki peş peşe cinayetlerle ilgili yeni gelişme

Küçükçekmece kışa hazır

Küçükçekmece kışa hazır

Belediye Kütahyaspor’un Antalya kampı başladı

Belediye Kütahyaspor’un Antalya kampı başladı

Başkan Türkan’dan Kaymakam Yalçın’a ziyaret

Başkan Türkan’dan Kaymakam Yalçın’a ziyaret

Muş Namaz Vakitleri 30 Aralık Pazartesi

İmsak
05:56
Sabah
07:25
Öğle
12:21
İkindi
14:47
Akşam
17:08
Yatsı
18:31

Muş Nöbetçi Eczaneler30 Aralık Pazartesi

Fırat Eczanesi
Merkez
Bilican Eczanesi
Bulanik
Yenihasköy Eczanesi
Haskoy
Özlem Eczanesi
Malazgirt
Derman Eczanesi
Varto
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Aksoy’dan engelli ve yaşlı vatandaşlara müjde

Aksoy’dan engelli ve yaşlı vatandaşlara müjde

Muş’ta ’mesai Dışı Poliklinik’ Uygulaması

Muş’ta ’mesai Dışı Poliklinik’ Uygulaması

Başsavcı Sönmez’den “türkiye’de Hukuk” Semineri

Başsavcı Sönmez’den “türkiye’de Hukuk” Semineri

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.