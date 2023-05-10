YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Dönüş yapan otomobil, karşıya geçmek için bekleyen yayayı altına aldı

Dönüş yapan otomobil, karşıya geçmek için bekleyen yayayı altına aldı

10.05.2023 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da karşıdan karşıya geçmek için refüjün bulunduğu kısımda bekleyen kişiye, dönüş yapmakta olan bir otomobil çarpıp ön lastikleriyle üzerinden geçti.

Kazayı fark eden sürücü, aracını geri vitese takıp hareket ettirdiğinde ise ikinci kez lastikler yaralı adamın üzerinden geçti. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza, dün akşam saat 19.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi Bahçeyaka Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde karşıdan karşıya geçmek için refüjün dönüş yapılan kısmında bekleyen Bilal B.’ye, N.A.’nın kullandığı otomobil çarptı. Otomobil, Bilal B.’nin üzerinden geçtiği sırada sürücünün fark etmesiyle durdu. Kaza sonrası acı içerisinde kıvranan Bilal B., yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, refüj kısmında bekleyen Bilal B.’ye, dönüş yapmakta olan N.A.’nın kullandığı otomobilin çarparak altına alması ve ön lastikleriyle üzerinden geçmesi yer aldı. Görüntülerin devamında ise sürücünün kazayı fark edip aracını geriye doğru geldiği sırada ikinci kez Bilal B.’nin üzerinden geçmesi ve çevredekilerin yardıma koşması yer aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Maça gider gibi çelik kasa hırsızlığına gittiler, aralarında kaptan bile seçtilerMaça gider gibi çelik kasa hırsızlığına gittiler, aralarında kaptan bile seçtiler
Edirne'de 5'inci kattan düşen kadın öldüEdirne'de 5'inci kattan düşen kadın öldü
Marmaris şehir merkezinde Jandarma’dan tarihi eser operasyonuMarmaris şehir merkezinde Jandarma’dan tarihi eser operasyonu
Anahtar Kelimeler:
antalya

Antalya Namaz Vakitleri 10 Mayıs Çarşamba

İmsak
04:14
Sabah
05:47
Öğle
12:59
İkindi
16:46
Akşam
20:00
Yatsı
21:27

Antalya Nöbetçi Eczaneler10 Mayıs Çarşamba

Kavuklu eczanesi
Kas
Okutan eczanesi
Manavgat
Erdem eczanesi
Alanya
Dinçerler eczanesi
Muratpasa
Başak eczanesi
Kepez
Bayir eczanesi
Manavgat
Ada eczanesi
Kemer
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Uzun süre küs kalmışlardı! Şaşırtan paylaşım: "Okşanlar..."

Uzun süre küs kalmışlardı! Şaşırtan paylaşım: "Okşanlar..."

Cep telefonunu geri almak istedi! Öğretmenine biber gazı sıktı

Cep telefonunu geri almak istedi! Öğretmenine biber gazı sıktı

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi... Kişisel bakım ürünlerinde indirim!

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi... Kişisel bakım ürünlerinde indirim!

Altı kadınla aynı anda evli! “Hepsi aynı anda regl oluyor ve...”

Altı kadınla aynı anda evli! “Hepsi aynı anda regl oluyor ve...”

Ameliyatta dizinden çıkan kıkırdaklardan birini aldı! Hemen yemek yaptı

Ameliyatta dizinden çıkan kıkırdaklardan birini aldı! Hemen yemek yaptı

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.