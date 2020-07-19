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Dönüş yapmak isteyen otomobile çarptı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 19.07.2020 12:49 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, sokak içerisinden ana yola dönüş yapmak isteyen tırın dorsesi park halindeki otomobile çarptı.Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesinde sokak içerisinden Atatürk Bulvarı üzerine dönüş yapmak isteyen H.K., idaresindeki 02 LA 055 plakalı Ford marka tırın dorsesi park halindeki 02 AAL 836 plakalı Renault marka otomobile çarptı.

Dönüş yapmak isteyen otomobile çarptı

Adıyaman’da, sokak içerisinden ana yola dönüş yapmak isteyen tırın dorsesi park halindeki otomobile çarptı.
Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesinde sokak içerisinden Atatürk Bulvarı üzerine dönüş yapmak isteyen H.K., idaresindeki 02 LA 055 plakalı Ford marka tırın dorsesi park halindeki 02 AAL 836 plakalı Renault marka otomobile çarptı. Dorsenin çarptığı otomobilde maddi hasar meydana gelirken, önü Atatürk Bulvarı üzerinde kalan tırdan dolayı yol trafiğe kapandı. Araçların yoldan kaldırılması sonrası yol yeniden trafiğe açıldı.

Dönüş yapmak isteyen otomobile çarptı

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